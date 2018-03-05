تصديرى الحاصلات ينظم برامج توعية بالمنظومة الجديدة لفحص الجوافة

أحمد اللاهونى ينظم المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية لقاء موسعا مع مزارعى ومصدرى الجوافة بمنطقة رشيد غدًا الثلاثاء. وقال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، فى تصريحات صحفية اليوم، إن اللقاء يستهدف التوعية بطرق مكافحة الآفات التى تصيب الجوافة، والاستخدام الآمن

أحمد اللاهونى

ينظم المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية لقاء موسعا مع مزارعى ومصدرى الجوافة بمنطقة رشيد غدًا الثلاثاء.

وقال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، فى تصريحات صحفية اليوم، إن اللقاء يستهدف التوعية بطرق مكافحة الآفات التى تصيب الجوافة، والاستخدام الآمن للمبيدات المصرح بها على المحصول، وشرح إجراءات ومتطلبات المنظومة الجديدة للتصدير.

واستحدثت وزارتا التجارة والزراعة نظامًا جديدًا للرقابة على الحاصلات الزراعية، يتضمن فحص وتحليل لجميع الشحنات المصدرة، لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات العالمية، وشروط الدولة المستوردة، منعًا لتمرير أى شحنات قد تكون عالقة بنسبة مبيدات أعلى من المسموح به.

ونالت منظومة الفحص الجديدة إشادة من الاتحاد الأوروبى فى خطاب رسمي تلقاه الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من مكتب التمثيل التجاري في بروكسل، بشأن إشادة الإدارة العامة للصحة وسلامة الغذاء بالمفوضية الأوروبية، بصادرات مصر من محصولي الفراولة والفلفل.

وذكر بيان صادر مؤخرا عن وزارة الزراعة أن الإدارة العامة للصحة وسلامة الغذاء بالمفوضية الأوروبية، أكدت أن نسبة الرسائل التي تم رفضها بسبب متبقيات المبيدات خلال النصف الثاني من 2017، انخفضت الى نسبة 0.62% بالنسبة لمحصول الفراولة، بدلا من 7.18% قبل ذلك، كما انخفضت نسبة الرسائل التي تم رفضها من محصول الفلفل إلى 5.2% بدلا من 14.5%.