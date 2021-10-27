اقتصاد وأسواق

«تصديرى الحاصلات»: فتح 4 أسواق جديدة وراء زيادة الصادرات الزراعية بنحو 200 مليون دولار

سجلت 2.4 مليار دولار خلال الموسم الماضى
أحمد اللاهوني 9:26 ص, الأربعاء, 27 أكتوبر 21 9:26 ص, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

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كشفت مصادر مسئولة فى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أن المجلس نجح فى زيادة الصادرات خلال الموسم الماضى بنحو 200 مليون دولار، من خلال فتح 4 أسواق جديدة تمثلت فى اليابان والبرازيل والأرجنتين ونيوزلاندا.

وارتفعت صادرات الحاصلات الزراعية بنحو 200 مليون دولار لتسجل 2.4 مليار دولار خلال الموسم الماضى 2020/ 2021، مقابل 2.2 مليار دولار خلال الموسم السابق 2019/ 2020.

مصادر: نجحنا فى إدخال الموالح لدول اليابان والبرازيل والأرجنتين ونيوزلاندا.. 300 ألف طن زيادة فى الكمية

وأوضحت المصادر التى فضلت عدم ذكر أسمائها – أن الأصناف التى نجح المجلس فى إدخالها لتلك الأسواق تمثلت فى البرتقال والموالح بجميع أنواعها، مشيرة إلى أن الصادرات حققت زيادة فى الكمية بنحو 300 ألف طن، لتسجل 4.2 مليون طن الموسم الماضى، مقابل 3.9 طن الموسم السابق.

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ويبدأ الموسم التصديرى للحاصلات الزراعية فى شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس من العام التالى.

وأشار تقرير حصلت «المال» على نسخة منه، إلى أن الدول العربية استحوذت على نصيب الأسد من الصادرات الزراعية فى الموسم المنتهى أغسطس الماضى، لتسجل 842 مليون دولار، تلتها دول أوروبية خارج الاتحاد بقيمة 592 مليون دولار، ثم دول الاتحاد الأوروبى بقيمة 584 مليون دولار.

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وبحسب التقرير حلت دول آسيا فى المرتبة فى المرتبة الرابعة بإجمالى 323 مليون دولار، ثم دول الأمريكتين وأستراليا بقيمة 36 مليون دولار، ثم أفريقيا بقيمة 29 مليون دولار.

ووفق التقرير ضمت أبرز الأصناف: الموالح بقيمة 853 مليون دولار، البطاطس الطازجة بقيمة 201 مليون دولار، والبصل الطازج بقيمة 108 ملايين، الفاصوليا الجافة بقيمة 146 مليونًا، والعنب الطازج بقيمة 252 مليونًا، والبطاطا الحلوة بقيمة 51 مليون دولار، والرومان الطازج بقيمة 65 مليونًا، و«عسقلان طازج» البصل الأخضر بقيمة 42 مليونًا.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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