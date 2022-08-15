«تصديرى الحاصلات» : خاطبنا السعودية لمنح أولوية لفحص الشحنات الزراعية المصرية لمنع تلفها

كشف هانى حسين، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، حقيقة ما تم تداوله فى بعض الوسائل الإعلامية حول تعطيل الإفراج عن شحنات الحاصلات الزراعية المصرية فى ميناء جدة السعودى.

وأكد أنه لا يوجد أى تعطيل فى الإفراج عن تلك الشحنات ولكنه إجراء روتينى تقوم به السلطات السعودية لفحص جميع الواردات الذاهبة إليها لمواجهة عمليات تهريب أى ممنوعات مثل المواد المخدرة داخل الحاويات.

وأوضح – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن المجلس خاطب مكتب التمثيل التجارى فى جدة بهذا الشأن بعد شكاوى وردت إليه من 4 مصدرين نتيجة حجز شحناتهم بالميناء للفحص.

وقال إن المجلس طالب فى خطابه السلطات السعودية بالبدء بفحص حاويات الحاصلات الزراعية الواردة إليه من جميع الدول أولًا قبل أى وادرات أخرى قد لا يضرها انتظار التفتيش، للحفاظ على الشحنات الزراعية نظرًا لأنها سلع سريعة التلف.

وتأتى السعودية فى المرتبة الثانية بقائمة أهم الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية بكميات بلغت 577 ألف طن بقيمة 285 مليون دولار خلال أول 10 شهور من الموسم التصديرى الحالى 2021/ 2022.

وأكد «حسين» أن السلطات السعودية من حقها الحفاظ على أمن بلادها بتفتيش جميع الشحنات الواردة إليها سواء من مصر أو دول أخرى، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ليس لديه أى أزمة فى عملية التفتيش، لكنه طالب بأن تكون لها الأولوية فى الفحص.

وصعدت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية خلال أول 10 شهور من الموسم التصديرى الحالى 2021/ 2022 « من سبتمبر وحتى نهاية يونيو» لتسجل 3.96 مليون طن، بقيمة 2.5 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار خلال الفترة المماثلة من الموسم الماضى 2020/ 2021، بحسب تقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وقفزت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى الدول الأفريقية إلى 49 ألف طن بقيمة 33 مليون دولار، بحسب تقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بينما ارتفعت إلى الدول العربية خلال أول 10 شهور من الموسم التصديرى الحالى 2022/2021 «من سبتمبر وحتى نهاية يونيو» إلى 1.7 مليون طن، بقيمة 879 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن صادرات الحاصلات الزراعية إلى الدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبى وصلت إلى 1.1 مليون طن بقيمة 655 مليون دولار.

وذكر تقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن صادرات الحاصلات الزراعية لدول الاتحاد الأوروبى بلغت 726 ألف طن، بقيمة 566 مليون دولار.

◗❙هانى حسين: لا يوجد تعطيل فى الإفراج وما يحدث إجراء روتينى