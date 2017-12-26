تصديرى الحاصلات الزراعية ينتقد حظر السعودية للجوافة

عمر سالمانتقد عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، قرار وزارتى البيئة والزراعة والهيئة العامة للغذاء والدواء حظر استيراد ثمار الجوافة الطازجة من مصر؛ بسبب ثبوت تلوثها بمتبقيات مبيدات بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالميًّا.

عمر سالم





انتقد عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، قرار وزارتى البيئة والزراعة والهيئة العامة للغذاء والدواء حظر استيراد ثمار الجوافة الطازجة من مصر؛ بسبب ثبوت تلوثها بمتبقيات مبيدات بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالميًّا.

وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية في المملكة، الدكتور حمد البطشان، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، نشرته وكالة (د ب أ)، أن هذا الحظر جاء بناءً على نتائج الاختبارات لعينات الجوافة الواردة من مصر، حيث تبيَّن تلوثها بمتبقيات مبيدات بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالميًّا حسب المعايير الغذائية الدولية.

وأكد الدمرداش، فى تصريحات، لـ”المـال”، أن قرارات المملكة العربية السعودية غير مفهومة، وهناك تجاهل من جانب المسئولين هناك، لافتًا إلى أن قرار المملكة سيؤثر على سمعة الجوافة المصرية بالأسواق الأخرى، ولا سيما أن السوق السعودية تعد من أكبر الأسواق المستوردة للحاصلات المصرية.

وأشار إلى أن المجلس سيسعي لإرسال لجنة للجانب السعودي لمعرفة السبب وراء القرار، مستنكرًا قيام المملكة بحظر كل المصدرين المصريين، موضحًا أن كل دول العالم تقوم بحظر المصدر الذى يثبت وجود أزمات أو أخطاء فى شحنته التى يتم تصديرها وليس كل المصدرين.

وأضاف الدمرداش أن الجانب المصري استوفى كل الشروط الخاصة بصادرات الفراولة والفلفل، والتى قامت المملكة والكويت والبحرين بحظر استيرادها من مصر، وأعلنت البحرين والكويت رفع الحظر منذ أيام، لكن لم ترفع السعودية الحظر ولم توضح سبب استمرار الحظر حتى الآن.