«تصديرى الحاصلات الزراعية» يطالب الحكومة بتوفير أسطول بحرى سريع لشحن المنتجات سريعة التلف

طالب عبدالحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، الحكومة بضرورة توفير أسطول بحرى سريع لشحن المنتجات الزراعية سريعة التلف، بهدف الحفاظ على حصة مصر فى هذا القطاع الكبير.

وقال خلال كلمته بالبرنامج التدريبي الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة FAO والاتحاد الأوروبى، إنه عرض الطلب على الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال اجتماعه برؤساء المجالس التصديرية، الأحد الماضى.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا الأحد الماضى، مع رؤساء ومسئولي المجالس التصديرية؛ بهدف استعراض المقترحات المتعلقة بإحداث نقلة نوعية في حجم الصادرات المصرية، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وطالبهم بإعداد ورقة عمل عامة يكون هدفها الإسهام في مضاعفة الصادرات.

وصعدت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال النصف الأول من الموسم التصديري 2021/ 2022 لتسجل 1.25 مليار دولار، مقابل 1.131 مليار دولار خلال نفس الفترة من موسم 2020/ 2021 بنمو قدره 10.5%.

واستحوذت الدول العربية على 40% من قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال أول 6 أشهر من موسم 2021/ 2022، لتسجل 506 ملايين دولار، وسجلت صادرات الحاصلات الزراعية لدول الاتحاد الأوروبي 265 مليون دولار.