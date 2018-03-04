تصديرى الحاصلات الزراعية يزور السعودية لبحث فك الحظر

أحمد اللاهونىيجهز المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، زيارة للمملكة العربية السعودية خلال الأسبوع الحالى.قال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، فى تصريحات لـ "المال"، إنه سيصطحب خلال زيارته للمملكة الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، لبحث إمكانية اس

أحمد اللاهونى

يجهز المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، زيارة للمملكة العربية السعودية خلال الأسبوع الحالى.

قال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، فى تصريحات لـ “المال”، إنه سيصطحب خلال زيارته للمملكة الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، لبحث إمكانية استئناف التصدير إليها وفك الحظر المفروض.

وحظرت السعودية استيراد ثمار الفلفل والخس والجوافة والفراولة من مصر مؤقتاً، خلال الموسم الماضى، بعد أن تم فحص وتحليل عينات وثبت استمرار ورود شحنات عالق بها بعض متبقيات المبيدات.

وناشد رئيس المجلس، فى تصريحات سابقة للمال، الدول العربية وعلى رأسها السعودية – التى مازالت تفرض حظرًا على بعض الحاصلات المصرية – بإعادة النظر فى قراراتها، خاصة بعد إشادة الاتحاد الأوروبى بالمنتجات المصرية مع تطبيق منظومة الفحص الجديدة، وطالبهم بمخاطبة الحجر الزراعى مباشرة حال وجود أى مشكلة، نظرًا لأن الطرق الدبلوماسية تستغرق وقتًا طويلا.

وتلقى الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الأربعاء الماضى، خطابا رسميا من مكتب التمثيل التجارى فى بروكسل، يفيد بإشادة الإدارة العامة للصحة وسلامة الغذاء بالمفوضية الأوروبية، بصادرات مصر من الفراولة والفلفل.

وذكر بيان صادر عن وزارة الزراعة، أن المفوضية أكدت أن نسبة الرسائل التى تم رفضها خلال النصف الثانى من 2017، تصل إلى %0.62 لمحصول الفراولة، نزولا من %7.18، ولمحصول الفلفل %5.2، من %14.5.

وارتفعت صادرات الحاصلات الزراعية خلال الموسم المنتهى، الذى يبدأ من أول سبتمبر 2016 ويستمر حتى نهاية أغسطس 2017، بنحو 200 ألف طن، لتسجل 3.9 مليون طن بقيمة 2.2 مليار دولار، مقابل 3.7 مليون طن، بقيمة 2.2 مليار دولار، فى العام السابق.

ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فقد احتلت الدول العربية المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للحاصلات المصرية، مستحوذة على 1.724 مليون طن، تمثل %45 من إجمالى الصادرات، بقيمة بلغت 912.155 مليون دولار، تلاها دولا أوروبية، بنحو 872.566 ألف طن، تمثل %23 من إجمالى الصادرات، بقيمة بلغت 373.467 مليون دولار.