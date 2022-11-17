«تصديرى الحاصلات الزراعية» يجهز لمعرض «فريش أفريقيا»

يستعد المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية للمشاركة فى معرض «فريش أفريقيا» فى القاهرة خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر، ضمن خطته للتنظيم والمشاركة بالمعارض المحلية والدولية للنمو بصادرات القطاع.

أكد هانى حسين ، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن المجلس لديه خطة طموحة للتوسع فى أسواق القارة السمراء لتنفيذ توجيهات الدولة بتلبية احتياجات الدول الأفريقية.

وقال «حسين» فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن المجلس يسعى باستمرار إلى زيادة صادرات قطاع الحاصلات الزراعية ومضاعفتها، ضمن مستهدفات الدولة للنهوض بالصادرات إلى 100 مليار دولار.

وأضاف أن المجلس مستمر فى خطة المشاركة بالمعارض الدولية بهدف اقتحام أسواق جديدة والتوسع فى الدول الموجود فيها بالفعل.

يذكر أن صادرات الحاصلات الزراعية المصرية خلال الموسم التصديرى الماضى 2021/ 2022 «الفترة من سبتمبر 2021 وحتى أغسطس 2022» ارتفعت إلى 4.32 مليون طن، بقيمة 2.72 مليار دولار، مقابل 4.24 مليون، بقيمة 2.41 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق 2020/ 2021، بزيادة قدرها 300 مليون دولار.

وسجلت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى الدول الإفريقية 59 ألف طن بقيمة 43 مليون دولار خلال الموسم التصديرى الماضى 2021/ 2022 «الفترة من سبتمبر 2021 وحتى أغسطس 2022».

ويبدأ الموسم التصديرى للحاصلات الزراعية من شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس من العام التالى.

وسجلت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبى 755 ألف طن بقيمة 594 مليون دولار خلال الموسم التصديرى الماضى 2021/ 2022 .

وبلغت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية للدول العربية 1.9 مليون طن بقيمة 1.02 مليار دولار خلال الموسم التصديرى الماضى 2021/ 2022.