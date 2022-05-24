«تصديرى الحاصلات الزراعية»: خطة لفتح أسواق جديدة بدول آسيا وأفريقيا خلال الفترة المقبلة

أعلن عبدالحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، عن سعى المجلس لفتح أسواق جديدة بدول آسيا وإفريقيا خلال الفترة المقبلة، تمشيا مع سياسة الدولة لمضاعفة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية .

جاء ذلك خلال افتتاح عبدالحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، البرنامج التدريبي الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة FAO والاتحاد الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بعنوان “تعزيز متطلبات سلامة الغذاء بسلاسل القيمة الزراعية” وذلك لمحصولى العنب والموالح.

وصعدت صادرات حاصلات مصر الزراعية خلال النصف الأول من الموسم التصديري 2021/ 2022 لتسجل 1.25 مليار دولار، مقابل 1.131 مليار دولار خلال نفس الفترة من موسم 2020/ 2021 بنمو قدره 10.5%.

واستحوذت الدول العربية على 40% من قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال أول 6 أشهر من موسم 2021/ 2022، لتسجل 506 ملايين دولار، وسجلت صادراتها لدول الاتحاد الأوروبي 265 مليون دولار .