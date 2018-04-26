تصديرى الأثاث: خطة للاشتراك فى معارض بالإمارات والسعودية وشمال أفريقيا



6 شركات مصرية تشارك لأول مرة بمعرض سوبر استوديو بميلانو فى إيطاليا

ضرورة تدخل الدولة فى تنظيم المعارض المحلية لمنع تضارب مواعيد إقامتها حماية للصناعة المصرية

مذكرة لوزير التجارة لإعادة النظر فى القواعد الجديدة لمساندة المشاركة المصرية فى المعارض الدولية

ورشة عمل بدمياط عن إدارة المخاطر لتطوير شركتك 8 مايو المقبل بالتعاون مع ألمانيا

أحمد اللاهونى

أعلن المجلس التصديرى للأثاث عن خطة للمشاركة فى عدد من الأحداث الترويجية والمعارض المتخصصة فى الدول العربية خاصة الإمارات والسعودية ودول شمال افريقيا، حيث يجرى المجلس اتصالات مع كبار منظمى المعارض فى تلك الدول للحصول على اسعار مناسبة لشركات الأثاث المصرية أعضاء المجلس.

وقال إيهاب درياس رئيس المجلس إن هذا الاشتراك فى المعارض العربية المتخصصة يأتى ضمن استراتيجية المجلس لمضاعفة صادراته بحلول عام 2020، والاستفادة من الزخم الذى حققته صناعة الاثاث المصرية التى يرشحها خبراء عالميون لتكون خليفة صناعة الاثاث الايطالية نظرا لتميزنا فى التصميمات العصرية والجودة العالية التى وصلت لها منتجاتنا.

وأضاف أن 6 شركات مصرية شاركت لاول مرة فى معرض سوبر استوديو بميلانو ايطاليا والذى عقد فى الفترة من 17 الى 22 ابريل الحالى تحت اشراف المصمم الايطالى العالمى جوليو كابيلينى وهو مطور معرض فيرنكس اند ذا هوم و الذى قام باختيار الشركات العارضة لهذا المعرض رفيع المستوى والذى حضره زوار عالميون بدعوات خاصة، لافتا الى أن الجناح المصرى اقيم على مساحة 270 مترا مربعا، حيث حظى باشادة جميع الزوار الذين اكدوا تناغم المعروضات وما تقدمة الشركات المصرية من حلول مبتكرة لعشاق الاثاث من غرف النوم –غرف المعيشة –أثاث داخلى وخارجى – مطابخ – أثاث مكتبي.

وقال إن المجلس حرص على المشاركة بهذا المعرض الدولى ضمن جهوده للنهوض بالتصميم فى صناعة الاثاث المصرية باعتباره احد العناصر الاساسية لتميز الانتاج المصرى وتنافسيته عالميا بجانب اهميته وارتباطه المباشر بتطوير الصناعة وزيادة الصادرات، لافتا الى ان المشاركة المصرية لاقت ترحيبا كبيرا واستقبالا رائعا من مجتمع المصممين ورجال الاعمال الاجانب وجميع زوار المعرض.

وشاركت بالمعرض شركات موم – نديم –لاروش- شولح للأثاث – عمرو حلمى ديزاينز – موبل الشرق.

وفى سياق متصل اكد شريف عبد الهادى نائب رئيس المجلس التصديرى للأثاث اهمية تدخل الدولة فى تنظيم صناعة المعارض والمؤتمرات بمصر خاصة بعد تشغيل مركز مصر للمؤتمرات والمعارض بمحور المشير حسين طنطاوى لضمان عدم حدوث اى تضارب فى مواعيد اقامة المعارض الداخلية خاصة بصناعة الاثاث.

وقال ان القطاع تابع بقلق الاتجاه لتنظيم اكثر من 3 معارض متخصصة فى منتجات الاثاث والقطاعات المكملة خلال العام الحالى والفاصل الزمنى بين كل منها أقل من شهرين، وهو الامر الذى يهدد بضعف الاقبال الجماهيرى على تلك المعارض مما سيكون له تداعيات سلبية على الصناعات المصرية عامة وعلى الحركة التجارية نفسها خاصة ان منتجات الاثاث لها طبيعة خاصة حيث يرتبط الاقبال عليها بحالات الزواج الجديدة التى يشهدها المجتمع سنويا.

وأشار الى أن المجلس التصديرى قلق من ضرب المعارض بعضها ببعض الا انه يؤكد فى ذات الوقت استعداده للتعاون مع كل منظمى المعارض المتخصصة وفق آليات عمل احترافية والتى تراعيها كبرى دول العالم حيث تعتبر المعارض من الوسائل المهمة لزيادة صادرات الاثاث المصرى وأيضا مبيعاته داخليا التى ننظر لها على انها تصدير للداخل حيث تخفض من حجم الاستيراد وبما ينعكس ايجابيا على خفض عجز الميزان التجارى والاهم معدلات التشغيل ونمو الاقتصاد القومى بفضل ما تجلبه الصادرات من عملات اجنبية.

من ناحية اخرى كشف نبيل عدلى نائب رئيس المجلس التصديرى للاثاث عن نجاح المجلس فى مساعدة عدد كبير من الشركات المصرية فى الحصول على شهادة المكون المحلى لمنتجاتها من هيئة التنمية الصناعية، حيث عقد المجلس عددا من الاجتماعات فى القاهرة ودمياط والاسكندرية لتعريف الشركات المصرية بضوابط اصدار تلك الشهادات وفقا للمقترح الذى تم الاتفاق عليه مع هيئة التنمية الصناعية لتيسير اصدار شهادات المكون المحلى بما يفتح الطريق امام صرف مستحقات مصدرى الاثاث من برنامج رد اعباء الصادرات.

واشار الى ان المجلس يعمل حاليا مع شركات أخرى لاستكمال اوراقها و تقديمها لهيئة التنمية الصناعية للحصول على الشهادة.

وعقب عبده شولح نائب رئيس المجلس عن محافظة دمياط بالتعاون مع غرفة صناعة الاخشاب الـ GIZ وكالة التعاون الالمانى ينظم ورشة العمل الثانية والتى تعقد يوم الثلاثاء 8 مايو المقبل بمدينة دمياط تحت عنوان: ” ادارة المخاطر لتطوير شركتك”، لافتا الى ان اختيار مدينة دمياط يأتى لاهميتها فى قطاع الاثاث حيث تسهم بأكثر من 75% من اجمالى صادرات القطاع و ذلك فى اطار خطة العمل الذى يعدها المجلس لتنمية صادرات القطاع خلال العام الحالى والتى تستهدف فى الاجل القصير البناء على النجاح الذى تحقق من تحول كبار مستوردى الاثاث الى مصنعين من خلال تشجيع هذا الاتجاه واحلال المنتج المحلى محل المستورد عبر العمل على رفع القدرة التنافسية لمنتجاتنا الى جانب الحفاظ على الاسواق الحالية لصادراتنا وزيادة تعاملاتنا معها. ان تحقيق هذه الخطة يتطلب العمل على تشجيع الاستثمار فى مصانع مستلزمات الانتاج مثل الاسفنج والغراء والدهانات والاكسسوارات بما يتماشى مع المتطلبات العالمية من حيث الجودة والابتكار الى جانب انشاء مراكز بيع ومخازن للمواد الخام فى مدينة دمياط الجديدة للاثاث واعداد دراسات كاملة عن الاسواق المهمة للقطاع خاصة عن كيفية اختراقها مع اعداد قاعدة بيانات متخصصة عن كل دولة للمساعدة على التواصل مع اهم المستوردين بها .

وحذر المجلس التصديرى من ان القواعد الجديدة للمساندة تهدد بتراجع قيمة الصادرات المصرية بدل زيادتها الى جانب اختفاء الجناح المصرى من المعارض الدولية حيث انها ترفع الحد الادنى للاشتراك المجمع بجناح فى المعارض الدولية من 5 شركات الى عشر شركات وهو امر يتعذر تحقيقه فى معرض ميلانو الدولى للاثاث على سبيل المثال حيث ان المشاركة المصرية منذ 2011 لم تصل الى 10 شركات نظرا للتحديات التى تواجه الشركات المصرية واختلاف طبيعة المعارض.

وقد أبدى المجلس تخوفه من تغيير القواعد الخاصة بالمعارض التى لم تراعى الطبيعة المختلفة للقطاعات الصناعية ، خاصة انه لم يتم تشاور بشأنها مع المجالس التصديرية لضمان الا تضر بصالح القطاعات التصديرية.

كما يعد حاليا مذكرة لتقديمها لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل ولرئيس الجهاز التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات شيرين الشوربجى تتضمن ملاحظات القطاع على القواعد الجديدة لمساندة المعارض حيث يطالب باعادة النظر فيها قبل تسببها فى تراجع الصادرات السلعية خاصة انها تلقى بمزيد من الاعباء على صغار المصدرين الذين يتحملون تكاليف اضافية مثل الديكورات الداخلية للاجنحة والانشطة التسويقية من مطبوعات وغير ذلك من اجل الظهور بالصورة اللائقة والمشرفة لاسم مصر امام العالم بالاضافة الى تكاليف لا يتحملها برنامج المساندة مثل مصاريف سفر واقامة العارضين.