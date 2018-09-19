تصديرى الأثاث: تثبيت سعر الاشتراك بمعرض فيرنكس 4 دورات

أحمد اللاهونى أعلن إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، عن مبادرة جديدة بالتعاون مع غرفة صناعة منتجات الأخشاب باتحاد الصناعات والشركة الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات تستهدف دعم قطاع الأثاث وزيادة صادراته، من خلال تبني أسلوب جديد في الاشتراك بالمعارض. وقال…

أحمد اللاهونى

أعلن إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، عن مبادرة جديدة بالتعاون مع غرفة صناعة منتجات الأخشاب باتحاد الصناعات والشركة الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات تستهدف دعم قطاع الأثاث وزيادة صادراته، من خلال تبني أسلوب جديد في الاشتراك بالمعارض.

وقال إن هذا يتمثل في تثبيت سعر الاشتراك في 4 دورات متتالية لـ “فيرنكس آند ذا هوم”، المعرض المصري الدولي الوحيد المتخصص بمنتجات الأثاث والقطاعات المكملة، مثل المفروشات المنزلية والحرف اليدوية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده -اليوم الأربعاء- إيهاب درياس مع المهندس أحمد حلمي رئيس غرفة صناعة الأخشاب، للإعلان عن تفاصيل المبادرة الجديدة.

وأوضح أن المبادرة سيبدأ تنفيذها بالدورة الأولى للمعرض والمنتظر انطلاق فعالياتها خلال الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر المقبل، يليها دورة ثانية في الفترة من 21 إلى 24 فبراير 2019، والثالثة في الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر 2019، وأخيرًا الرابعة في الفترة من 12 إلى 16 فبراير 2020 بمركز القاهرة للمؤتمرات.