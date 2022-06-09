تصدير وقود وزيوت بقيمة 592 مليون دولار خلال شهرين

صدرت مصر وقودًا وزيوتًا خامًا خلال أول شهرين من العام الحالى بقيمة 592 مليون دولار، منها ما قيمته 313 مليونًا خلال فبراير الماضى فقط، إضافة إلى وقود مصنع وزيوت أخرى بقيمة 2.300 مليار منها 1.131 مليار فى فبراير.

وحسبما أفادت أحدث نشرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، استوردت مصر وقودًا وزيوتًا خامًا بقيمة 446 مليون دولار، منها ما قيمته 183 مليونا فى فبراير فقط، إضافة إلى وقود مصنع وزيوت أخرى بقيمة 1.162 مليار دولار.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلوغ قيمة الصادرات المصرية من السلع الغذائية الأولية المستخدمة للصناعة خلال أول شهرين من العام الحالى نحو 46 مليون دولار، والسلع الغذائية الأولية للاستهلاك نحو 656 مليونًا.

وصدرت مصر سلعًا غذائية مصنعة للنشاط الصناعى بقيمة 102 مليون، وأخرى مصنعة للاستهلاك بقيمة 315 مليون دولار.

وكشفت البيانات عن تصدير مصر مستلزمات صناعية أولية بقيمة 197 مليون دولار فى شهرى يناير وفبراير الماضيين، منها 97 مليونا فى فبراير الماضى فقط، إضافة إلى مستلزمات صناعية مصنعة بقيمة 2.705 مليار دولار، منها بقيمة 1.347 مليار فى فبراير الماضي.

وصدرت مصر سلعا رأسمالية -ما عدا معدات النقل- خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين بقيمة 79 مليون دولار، بجانب قطع غيار وأجزاء سلع رأسمالية بقيمة 75 مليونًا، وسيارات بقيمة 5 ملايين دولار، فضلًا عن قطع غيار وأجزاء لوسائل النقل بقيمة 75 مليونا، وسلع استهلاكية معمرة بقيمة 335 مليونا، وسلع استهلاكية أخرى غير معمرة بقيمة 301 مليون.

وعلى الجانب الآخر، استوردت مصر سلعًا غذائية أولية للنشاط الصناعى بقيمة 1.176 مليار دولار، بجانب سلع غذائية أولية للاستهلاك بقيمة 368 مليونا، وسلع غذائية مصنعة للاستخدام فى قطاع الصناعة بقيمة 441 مليونا، وسلع غذائية مصنعة للاستهلاك بنحو 686 مليونا، إضافة إلى استيراد مستلزمات صناعية أولية بقيمة 1.164 مليار، ومستلزمات صناعية مصنعة بقيمة 4.944 مليار، وسلع رأسمالية ما عدا معدات النقل بقيمة 1.517 مليار، وقطع غيار وأجزاء لوسائل النقل بقيمة 418 مليونا، وسلع استهلاكية معمرة بقيمة 212 مليونا، منها ما قيمته 91 مليون دولار فى فبراير بمفرده، وسلع استهلاكية نصف معمرة بقيمة 195 مليون دولار.

ووفقاً لبيانات النشرة، ارتفعت القيمة الإجمالية لصادرات مصر خلال أول شهرين من العام الحالي، مسجلة نحو 8.167 مليار مقابل 5.887 مليار دولار فى الفترة المقابلة من العام الماضي. وسجلت الواردات الإجمالية ارتفاعًا بقيمة 1.538 مليار دولار، لتصل إلى 14.851 مليار مقابل 13.312 مليار فى الفترة المقابلة من العام الماضى