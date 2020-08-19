بورصة وشركات

تصدر الشقيقتان و«التجاري الدولي» شركات السمسرة بالبورصة المصرية

بنحو 31% من التداولات في أسبوع
منى عبدالباري 1:03 ص, الخميس, 20 أغسطس 20 1:03 ص, الخميس, 20 أغسطس 20

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سيطرت الشقيقتان هيرمس للوساطة في الأوراق المالية، والمجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، والتجاري الدولي للسمسرة علي 31% من تداولات البورصة المصرية الأسبوع الحالي.

بنحو 31% من التداولات في أسبوع

وتصدر هيرميس للوساطة شركات السمسرة من حيث قيمة التداول في السوق الرئيسي، خارج المقصورة، وبورصة النيل الأسبوع الحالي بنسبة 10.8% من التداولات، تلاها التجاري الدولي للسمسرة بـ 10.7%، وحلت الشقيقة المجموعة المالية للسمسرة الثالثة بـ 10%.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاته الأسبوع الماضي بارتفاع جماعي للمؤشرات بين 2 و 2.5% ومكاسب 8.7 مليار جنيه لرأس المال السوقي.

وانتهت اليوم التداولات الأسبوعية للسوق مع إعلان إدارة البورصة غدا الخميس إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

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بقلم منى عبدالباري

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