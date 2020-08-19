تصدر الشقيقتان و«التجاري الدولي» شركات السمسرة بالبورصة المصرية

بنحو 31% من التداولات في أسبوع

سيطرت الشقيقتان هيرمس للوساطة في الأوراق المالية، والمجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، والتجاري الدولي للسمسرة علي 31% من تداولات البورصة المصرية الأسبوع الحالي.

بنحو 31% من التداولات في أسبوع

وتصدر هيرميس للوساطة شركات السمسرة من حيث قيمة التداول في السوق الرئيسي، خارج المقصورة، وبورصة النيل الأسبوع الحالي بنسبة 10.8% من التداولات، تلاها التجاري الدولي للسمسرة بـ 10.7%، وحلت الشقيقة المجموعة المالية للسمسرة الثالثة بـ 10%.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاته الأسبوع الماضي بارتفاع جماعي للمؤشرات بين 2 و 2.5% ومكاسب 8.7 مليار جنيه لرأس المال السوقي.

وانتهت اليوم التداولات الأسبوعية للسوق مع إعلان إدارة البورصة غدا الخميس إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.