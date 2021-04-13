تصدر التريند.. «رامز عقله طار» .. مقالب رمضانية بإنتاج ضخم وينتظر مشاهدات كبيرة

استطاع الفنان رامز جلال في ساعات قليلة من طرح برومو برنامجه الرمضاني القادم” رامز عقله طار” تصدر التريند على السوشيال ميديا وإثارة جدل كبير بين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وحقق برومو البرنامج في ساعات 3 ملايين مشاهدة في وقت قصير من عرضه، قبيل ساعات من عرضه عبر شاشة إم بي سي مصر،

هيئة الترفيه السعودية ترعى البرنامج هذا العام، يعرف برنامج رامز جلال كل رمضان بمشاهدة تليفزيونية مرتفعة، ويتسم بمقالب مختلفة ومثيرة وأحيانا مرعبة للضيوف الذين عادة يكونوا رموز مجتمع وأبرزهم لاعبو الكرة والفنانون.

محمود قاسم : برنامجه هذا العام وراؤه انتاجا ضخما من المستشار السعودي

قال الناقد الفني محمود قاسم ان رامز جلال استطاع أن يحقق نجاحا كبيرا منذ سنوات والجمهور يشاهده مهما اختلفوا عليه .

واشار الى ان نوعية برامج رامز جلال لايستطيع احدا تقديمها مثله ، لذلك المشاهدين يقبلون عليها في شهر رمضان كل عام وتحقق اعلانات كبيرة وتتكلف انتاجيا بصورة ضخمة .

ونوه ان رامز جلال دائما يكون مثير للجدل في شهر رمضان ببرنامجه ، بالاضافة ان برنامجه هذا العام تحت رعاية المستشار تركي ال الشيخ وتم تصوير حلقات البرنامج في المملكة السعودية وذلك يؤكد ان وراؤه انتاجا ماليا ضخما هذا العام ، وهذه ميزة كبيرة وليست عيبا ابدا .

ولفت إلى أنه لا يدافع عن رامز جلال أو يهاجمه طالما هو شخص ناجح ومستمر ، لانه يملك خفة دم حقيقية .

سمير الجمل : يحقق مشاهدات كبيرة ولايجب ان نتصيد الاخطاء لأحد

من جانبه، أوضح الكاتب سمير الجمل أن المهم ليس تحقيق رامز جلال التريند ببرنامجه الرمضاني ، لان المقياس الفني الحقيقي العمل الذي يقدمه للجمهور .

وأشار إلى أن برنامج رامز جلال يحقق مشاهدات كبيرة في مصر والوطن العربي سنويا ، برغم اعتراضنا على محتوى مايقدمه احيانا كثيرة .

ويرى أننا لايجب أن نتصيد أخطاء أحد سواء رامز جلال أو غيره ، لاسيما أنه يبذل مجهودا كبيرا في برنامجه الرمضاني كل عام .

وأكد أن رامز جلال أصبح ماركة مسجلة في شهر رمضان سنويا ، وسننتظر ماالذي سيقدمه هذا العام في شهر رمضان .