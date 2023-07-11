تصدرها عز الدخيلة بنسبة 20%.. 5 أسهم حققت أعلى ارتفاع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية أعلى ارتفاع بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بمعدلات تراوحت بين 20 ونحو 8%، في ظل صعود جماعي للمؤشرات بقيادة المؤشر الرئيس للسوق EGX30.

وصعد مؤشر السوق الرئيس EGX30 اليوم بنسبة 1.13% مغلقا عند مستوى 17155 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.85% مغلقا عند 3402 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.90% مغلقا عند 5053 نقطة.

وتصدر الأسهم الصاعدة اليوم العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية بنسبة 20%، مغلقا عند مستوى 978.87 جنيه، في ظل إعلان الشركة موافقة مجلس إداراتها على الشطب الاختياري، وشراء أسهم المعترضين على الشطب بسعر 1250 جنيها للسهم.

وجاء ثانيا في الصعود سهم المصرية للمنتجعات السياحية بنسبة 8.57%، مغلقا عند 2.660 جنيه، وثالثا سهم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 8.18% مغلقا عند 8.460 جنيه.

ورابعا جاء سهم العبوات الطبية بنسبة 8.05%، مغلقا عند 0.899 جنيه، ثم القناة للتوكيلات الملاحية صاعدا 7.81% مغلقا عند 24.990 جنيه.