تصحيح «CIB» يدفع البورصة للهبوط وتوقعات بالدخول في حركة عرضية

مع توقع خبراء التحليل الفني سيطرة التحركات العرضية على مؤشرات البورصة على الأجل القريب

توقع خبراء التحليل الفني سيطرة التحركات العرضية على مؤشرات البورصة على الأجل القريب.

ورجحوا تحرك مؤشر البورصة الرئيسي EGX30ما بين مستويات 11400 إلى 11700 نقطة، ونظيره للأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 ، من 1900 إلى 2000 نقطة.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم على تراجع جماعي، وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 1.4% ليغلق عند 11545 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70 EWI اليوم بنحو 1.24% مسجلا 1970 تقطة، و EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنحو 1.41%، عند مستوى 2979 نقطة.

وأشار الخبراء إلى أن هبوط مؤشرات السوق اليوم جاء بسبب عمليات تصحيح وجنى أرباح على بعض الأسهم القيادية، خاصة “التجارى الدولى”.

وبلغ إجمالي قيم التعاملات على الأسهم مليار جنيه، وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة حوالي 8 مليارات جنيه، ليسجل 742.02 مليار، مقابل 750.01 مليار مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافي 33.72 مليون، و78.8 مليون جنيه على الترتيب، فيما سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 112.52 مليون جنيه.

قال ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن الهبوط التصحيحي لسهم التجاري الدولي جاء بعد رحلة صعود قوية، دفعت مؤشر EGX30 نحو التراجع لينهي تعاملات اليوم فاقدا ما يقرب من 163 نقطة.

وتوقع تحرك سهم البنك التجارى الدولى عرضيا ما بين مستوى الدعم 46 جنيها والمقاومة 51 على الأجل القصير.

جدير بالذكر أن سهم البنك التجارى الدولى هبط اليوم بنسبة 2.18%، ليغلق عند مستوى 48 جنيها.

ورجح نبيل تحرك EGX30عرضيا على الأجل القريب أعلى مستوى الدعم 11320 إلى 11400 نقطة، وأسفل المقاومة 11700 نقطة.

ولقت إلى ظهور قوى شرائية في سوق المال نتيجة السيولة التي ظهرت بعد قرار البنك المركزي الأسبوع الماضي برفع أسعار الفائدة.

وأوضح أن الأموال التي ظهرت تتحرك في إطار انتقائي حسب القوة المالية لكل سهم على حدة.

وتطرق نبيل إلى الأداء الإيجابي لبعض أسهم قطاع البتروكيماويات، فى ظل الضغوط البيعية للسوق بشكل عام، مثل “سيدى كرير” الذي حقق اليوم أعلى مستوى سعرى له منذ شهر أكتوبر الماضى بالقرب من 9.50 جنيه.

وأوضح أن السهم يستهدف حاليا مستوى المقاومة 9.70 جنيه، محددا مستوى الدعم الفرعي بالقرب من 9 جنيهات، والدعم الرئيسي عند 8.60 إلى 8.70 جنيه.

وكان سهم سيدي كرير قد ارتفع اليوم 4.54%، ليغلق عند 9.44 جنيه.

ونوه نبيل أيضا بالأداء الإيجابي لسهم مصر الجديدة للإسكان، والذي تمكن من تحقيق 6.20 جنيه اليوم، متوقعا أن يستكمل الصعود في اتجاه المقاومة المهمة عند 6.40 جنيه، وحال الثبات أعلاها تكون الرؤية الفنية للسهم أكثر تفاؤلا، لافتا إلى أنه حال بدء أي عملية تصحيح فإن السهم لديه مستوى دعم ما بين 5.80 إلى 5.60 جنيه.

وأنهى سهم مصر الجديدة تعاملات اليوم على صعود بنحو 1.85%، عند 6.07 جنيه.

قال حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية إن البورصة المصرية تعرضت اليوم لعمليات جني أرباح دفعت مؤشراتها نحو الهبوط، مشيرا إلى أن EGX30 فقد نحو 163 نقطة، متأثرا باتجاه المؤسسات المصرية نحو البيع خاصة في الأسهم القيادية.

وتوقع عيد أن يستكمل EGX30 الهبوط لقرب مستوى الدعم 11400 نقطة والاستقرار أعلاه، ومن ثم معاودة الصعود لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 11600 نقطة.

وقال إن نجاح المؤشر في اختراق مستوى المقاومة السابق ذكره والاستقرار أعلاه يرجحه لاستهداف 11800 نقطة.

وعلى صعيد مؤشر EGX70، قال عيد إنه أغلق أيضا في المنطقة الحمراء، فاقدا نحو 24 نقطة، إلا أنه رغم هبوطه اليوم لا يزال أعلى مستوى الدعم 1960 نقطة، ما قد يدفعه لاختبار مستوى المقاومة 2000.

واستدرك بأنه حال عدم تمكن المؤشر من الاستقرار أعلى مستوى الدعم فقد يواصل الهبوط لقرب مستوى الدعم التالي عند 1900 نقطة.