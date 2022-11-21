«تصالحا».. الأمن يكشف ملابسات فيديو «عودة الشرف لبنت الشرقية»

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تحت عنوان: “عودة الشرف لبنت الشرقية”.

وبالفحص تبين أن شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة صان الحجر بمحافظة الشرقية- تزوج من فتاة بتاريخ 17 الجاري، وبتاريخ 18 الجاري طلقها وإدعى بأنها ليست بكر.

وبتاريخ 20 الجاري وقعت أهلية الفتاة الكشف الطبي عليها، وعمل حفل زفاف والسير بالطريق العام على النحو الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه، عقب إثبات أنها مازالت بكر.

وباستدعاء والدي الزوج والزوجة، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالفحص، وأقرا بالصلح فيما بينهما، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.