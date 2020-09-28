«تصاعد وتيرة وباء كورونا بالعالم».. الكويت تضع شروطا لفحص PCR للوافدين

دعت إلى اتخاذ كل وسائل الحيطة والحذر والالتزام الجاد بالاشتراطات الصحية

بحث مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الاثنين، مستجدات الوضع الصحي مع استمرار معدلات الإصابات المرتفعة بفيروس كورونا ، على المستويات الإقليمية والعالمية والمحلية.

جاء ذلك بحسب ما نقلته سبوتنيك الروسية عن صحيفة “الأنباء” الكويتية.

وأوضحت أن المجلس أصدر 3 توصيات تشمل التأكيد على حصول الركاب القادمين إلى دولة الكويت على شهادة فحص “PCR” من المختبرات المعتمدة والمربوطة بنظام وزارة الصحة، دون الإخلال بكافة الضوابط المعتمدة لدخول الوافدين إلى البلاد.

وأوضحت أن مجلس الوزراء أكد على ضرورة استقراء التطورات العالمية والمحلية التي تشير إلى تصاعد وتيرة هذا الوباء وما تستوجبه من اتخاذ كل وسائل الحيطة والحذر والالتزام الجاد بالاشتراطات الصحية لتجنب أسباب العدوى وانتشار المرض.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الصحة شرح للمجلس آخر مستجدات الوضع الصحي مع استمرار معدلات الإصابات المرتفعة بفيروس كورونا المستجد وتفاصيل الإحصاءات والبيانات المتعلقة بأعداد وحالات الإصابات في دولة الكويت وحالات الشفاء ومن يتلقون العلاج ومن في العناية المركزة.

وقالت الصحيفة إن “مجلس الوزراء أوصى الجهات المعنية بعدم التساهل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية”.