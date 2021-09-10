تصاعد فاقد أسبوعين من النفط البحري الأمريكى.. والسوق تخسر 20 مليون برميل

ي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة ما زال متوقفا

تصاعد فاقد أسبوعين من إنتاج النفط البحري في الولايات المتحدة في ظل إلغاء عقود، إذ تؤثر التعطلات المستمرة لفترة طويلة بسبب الأضرار الناجمة عن الإعصار أيدا في أنحاء العالم، بحسب وكالة رويترز.

وبحسب بيانات حكومية، لاتزال ثلاثة أرباع إنتاج النفط في خليج المكسيك الأمريكي متوقفا، في الوقت الذي تستمر فيه جهود الإصلاح. وتسببت انقطاعات الكهرباء عن منشآت معالجة برية وخطوط أنابيب في منع بعض إنتاج النفط من الوصول للبر، مما دعم أسعار النفط منذ الأسبوع الماضي.

وقال نيشانت بوشان محلل أسواق النفط لدى ريستاد إنرجي للاستشارات إن استئناف التشغيل “ما زال يبعد أكثر من أسبوع على الأقل”.

وأعلنت رويال داتش شل، أكبر منتج للنفط في خليج المكسيك، أمس الخميس حالة القوة القاهرة في تسليمات النفط إلى آسيا بسبب الأضرار التي تسبب بها الإعصار أيدا. وقالت إن 80 % من إنتاجها في الخليج يظل متوقفا.

وفقدت السوق ما يزيد عن 20 مليون برميل من إنتاج الخليج الأمريكي.

توقف نحو 1.39 مليون برميل يوميا من إنتاج الخام، وأكثر من 1.72 مليار قدم مكعبة من إنتاج الغاز الطبيعي

ووفقا لمكتب السلامة والإنفاذ البيئي، فإن نحو 1.39 مليون برميل يوميا من إنتاج الخام، وأكثر من 1.72 مليار قدم مكعبة من إنتاج الغاز الطبيعي، متوقف.

ولايزال إجمالي 71 منصة من 288 جرى إخلاؤها قبل الإعصار الذي ضرب المنطقة في أغسطس خالية.

ويستمر تقييم الأضرار في المنشأة البحرية وست دلتا-143 التابعة لشل، والتي تعمل كمحطة نقل لكل الإنتاج من ممر مارس إلى مرافئ الخام على اليابسة. والمركز مربوط بالبر عبر أنابيب ضخمة.

وقال كولين وايت المحلل لدى ريستاد “خط الأنابيب يجب أن يظل سليما، لكن الآن فإن كميات نفط أقل تتدفق عبره”.

وعدلت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجعا توقعات إنتاج النفط الأمريكي بواقع 100 ألف برميل يوميا إلى 11.7 مليون برميل يوميا في 2022.

أكثر من ثلاثة أرباع إنتاج النفط والغاز البحري في خليج المكسيك بالولايات المتحدة لايزال متوقفا

ولايزال أكثر من ثلاثة أرباع إنتاج النفط والغاز البحري في خليج المكسيك بالولايات المتحدة متوقفا إذ تستمر تداعيات الإعصار أيدا في عرقلة الإنتاج.

وتوقف إنتاج نحو 1.4 مليون برميل يوميا من النفط الخام وما يزيد عن 1.72 مليار قدم مكعبة يوميا من إنتاج الغاز الطبيعي.

وتظل أكثر من 70 منصة بين 288 جرى إخلاؤها قبل العاصفة التي ضربت المنطقة في أغسطس غير مشغولة وفقا لمكتب السلامة والإنفاذ البيئي.

وقالت أوكسيدنتال بتروليوم إن سبعا من بين عشر منصات إنتاج بحرية ما زالت متوقفة منذ أيدا. وذكرت أن استئناف التشغيل تأخر بسبب أضرار لحقت بمنشآت نقل النفط والغاز البحري وعمليات معالجة برية.

وقالت رويال داتش شل (LON:RDSa) هذا الأسبوع إن مركز الإنتاج الذي يجلب النفط والغاز من ثلاثة حقول بحرية أُصيب بأضرار بسبب العاصفة.

والشركة غير قادرة على تحديد المدى الكامل للأضرار أو تقديم جدول لإعادة التشغيل.

سعر البترول يتجه صوب 73 دولارا للبرميل

وشهد سعر البترول ارتفاعا فى أسواق النفط العالمية اليوم الجمعة ليتجه صوب 73 دولارا للبرميل ، مدعوما بتزايد المؤشرات على شح الإمدادات في الولايات المتحدة نتيجة الإعصار أيدا، كما عززت آمال التجارة بين الولايات المتحدة والصين الإقبال على الأصول مرتفعة.

وارتفع سعر خام برنت 1.20 دولار بما يعادل 1.7 % إلى 72.65 دولار.

وصعد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.05 دولار أو 1.5 % إلى 69.19 دولارللبرميل.

وأظهرت أرقام هذا الأسبوع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2019.

وقال ستيفن برينوك من بي.في.إم للسمسرة في النفط “مع تأخر استئناف إنتاج الخام البحري، تشير الاحتمالات إلى أن تأثير أيدا سيظل قائما في الأسابيع المقبلة”.

حصلت أسواق النفط والأسهم أيضا على دفعة من أنباء مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج. وقال محللون إن المكالمة عززت الآمال في علاقات أكثر دفئا والمزيد من التجارة العالمية.

وخام برنت في طريقه لإنهاء الأسبوع بمكاسب طفيفة، وقد صعد نحو 40 % هذا العام، مدفوعا بتخفيضات الإمدادات التي تتبناها منظمة البلدان المصدرة للبترول وتعافي الطلب بعض الشيء من تأثير الجائحة.