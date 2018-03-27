تصاعد حدة الخلاف بين صميم والإدارة التنفيذية لشركة برايم

شريف عمر:تصاعدت حدة الخلاف بين الإدارة التنفيذية لشركة برايم المالية القابضة، والمساهم الرئيسى بها شركة صميم المالية للاستثمارات، والتى ظهرت خلال الجمعية العمومية المنعقدة أول أمس، لمناقشة نتائج أعمال 2017، وانتخاب مجلس إدارة جديد، خلا من أى ممثل للأخيرة، رغم امتلاكها 27% من رأسمال برايم.وشهدت ا

شريف عمر:

تصاعدت حدة الخلاف بين الإدارة التنفيذية لشركة برايم المالية القابضة، والمساهم الرئيسى بها شركة صميم المالية للاستثمارات، والتى ظهرت خلال الجمعية العمومية المنعقدة أول أمس، لمناقشة نتائج أعمال 2017، وانتخاب مجلس إدارة جديد، خلا من أى ممثل للأخيرة، رغم امتلاكها 27% من رأسمال برايم.

وشهدت الفترة الماضية إثارة فى ملف مساهمى برايم، بدأت بدخول صميم فى هيكل الملكية والاستحواذ عبر البورصة على حصص قاربت 27% من رأسمالها، بهدف الانضمام لمجلس الإدارة وتطوير عملها، وهو ما قوبل من مجلس إدارة برايم والمساهمين الرئيسيين السابقين بالسعى لنقل جزء من مساهماتهم لأفراد أخرى، كأحد الأسلحة المهمة للتصويت فى الجمعيات العمومية.

واشتعلت الجمعية بعدما قدمت شركة صميم نسخة استفسارات –حصلت المال على نسخة منه– حول أداء الشركة فى العام الماضى، والتى تركزت حول استمرار الاستثمار فى الأدوات المالية الخالية من المخاطر، وتراجع الحصة السوقية لنشاط السمسرة، واستمرار خسائر ذراع الترويج وتغطية الاكتتابات، وزيادة غير مستدامة فى أتعاب إدارة الأصول، وضعف العائد على حقوق الملكية، وعدم الإفصاح عن سبب تخفيض الشهرة، والذى كان يبلغ ما بين 5.2 و 4.5 مليون جنيه خلال عامى 2015 و 2016.

وشهدت الجمعية حالة من الجدل بين الإدارة التنفيذية ومسئولى صميم، فى تناول البنود الرئيسية للجمعية، شملت أولًا اعتراض صميم على التصديق على على تقرير مجلس الإدارة عن العام الماضى، لرؤية صميم أنها غير منطقية نظرًا لعدم الحصول على قوائم منفصلة لكل الانشطة الرئيسية ببرايم، بجانب الاعتماد على توظيف السيولة المتاحة فى تحقيق عوائد، بالاضافة لانخفاض مساهمة نشاط بنوك الاستثمار، بما يعنى أن النتائج لم تكن نتيجة جهود بذلتها الإدارة.

وانتقلت الجميعة لمناقشة بند التصديق على تقرير مراقب الحسابات، والقوائم المالية عن العام الماضى وهو ما اعترضت عليه صميم، بداعى عدم دقة حساب الشهرة وبعض المخصصات الأخرى، فيما امتنعت صميم عن التصويت على بند توزيع الأرباح.

وعن بند تجديد التعاقد مع مراقب الحسابات – مكتب بيكر تيللى وحيد عبدالغفار – فقد طالبت صميم بالتعاقد مع مراقب حسابات ثانى، ولكن الإدارة التنفيذية اعترضت على المقترح، وصوتت على التجديد بالاغلبية، فيما اعترضت صميم على ترشيح الاعضاء المستقلين بمجلس الإدارة بداعى عدم حضورهم الجمعية.

وفى تصريحات خاصة لـ”المال” قال محمد ماهر نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن إدارة برايم ردت على كل الشكاوى المقدمة من صميم لدى الرقابة المالية والبورصة، وفندت كل بنودها، سواء من ناحية إخلال الإدارة السابقة لبرايم بتعظيم الموارد وزيادة الربحية.

ووجه تساؤلًا للقائمين على إدارة صميم: من أنتم ومن الذى يقف وراءكم؟ قائلًا: إن رأسمال صميم يبلغ مليون جنيه، فى حين استثمرت ما يوازى 70 مليون جنيه فى برايم والسوق المصرية، كما أن الشركة مؤسسة وفقًا لنظام هيئة الاستثمار، فى حين أنها تمارس نشاطًا أساسيًا خاضعًا لقوانين الهيئة العامة للرقابة المالية؟

وتابع ماهر: طالبت البورصة والرقابة المالية بالكشف عن المستفيد النهائى فى صميم، قبل انضمامها لمجلس الإدارة والاطلاع على كل الخطط والسياسات التى تستهدفها الشركة، كما أنها بالأساس شركة منافسة للنشاط الرئيسى لبرايم، فكيف يمكن الكشف عن الخطط المستقبلية أمامهم؟

واستطرد: هل من المنطقى أن أشاركه كل معلومات برايم، فى حين لا أعرف شيئًا عن شركته؟ كما أن صميم دائمة الشكوى من سوء الإدارة الحالية، فهل تم ظبط أيه مخالفة بالشركة خلال السنوات الماضية، أو حققت الشركة أى خسائر.

فيما رد خالد راشد رئيس مجلس إدارة شركة صميم للاستثمارات، على ذلك بالقول إن صميم شركة استثمار تعمل تحت مظلة قانون الشركات رقم 159، ولا تمارس أى نشاطات تسلزم الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية، لافتًا إلى أن الشركة تحتفظ باتخاذ كافة الاجراءات القانونية للرد على أى اتهامات ليس لها أيه أساس من الصحة.

تابع: رأسمال صميم موجود ومعلوم وفقًا للسجلات الموجود فى السجل التجارى والتى توافى بها الشركة اولًا بأول، كما أن رأس المال أكبر من الاستثمارات التى تم ضخها فى السوق، متهكمًا على ماهر والذى وصفه بانه لا يقرأ السجلات التجارية المقدمة لدى شركته.

وحول ما شهدته الجمعية العمومية، فقد قال راشد إن صميم ستتقدم بشكاوى لدى إدارة الجودة على مراقبى الحسابات، وإدارة الادوات، لمراجعة القوائم المالية لبرايم.

ولفت إلى أن صميم طالبت إدارة برايم خلال العام الماضى عدة مطالب منها تطبيق مبدأ التمثيل النسبى فى مجلس الإدارة، وفقا للضوابط الصادرة من الرقابة المالية، ورد المبالغ التى تقضاها رئيس مجلس الإدارة عن السنوات السابقة بدون موافقة الجمعية العمومية، وتعيين إدارة تنفيذية عليا جديدة للشركة لتحسين النتائج والتأكد من وجود من يعمل لتحقيق الخطة الاستراتيجية، وزيادة رأسمال الشركة من 50% الى 00% من رأسمالها الحالى، والعمل على دخول مساهمين جدد ذوى طابع مؤسسى، وتوسيع قاعدة الملكية.

وتابع : طالبنا أيضًا تحديد أهداف لنمو الشركة عبر الاستحواذ على شركات مكملة تعمل بنشاطات التأجير التمويلى والتمويل متناهى الصغر، واجراء مراجعة داخلية للشركة عن طريق طرف مستقل.

وقال راشد إن صميم استطاعت تغيير بعض البنود فى جميعات برايم، ومنها على سبيل المثال اضافة بند لتوضيح مرتب رئيس مجلس الإدارة، وهو ما تم بأخر جمعية عمومية، لافتًا الى أن رئيس برايم طلب زيادة راتبه من 80 الف جنيه شهريًا فى العام الماضى الى 130 ألف جنيه فى العام الحالى.

واستطرد : الجميعة العمومية شهدت طرح رئيس برايم الحصول على مكافأة مقدمًا عن العام الحالى، وهو أمر مستغرب، فى ظل أن الشركة تستهدف تحقيق 38 مليون جنيه عن العام ما يعنى 9% زيادة فى العائد لحقوق المساهمين وهو رقم متدنى للغاية.

وعاد ماهر ليوضح أن الجمعية العمومية شهد حضورًا لافتًا من المساهمين، وتم اجراء الانتخابات، اسفرت عن فوز المجلس الجديد، ولم تنجح صميم فى اقناع المساهمين بالتصويت لممثليهم.

وبعيدًا عن المشكلات الحالية، فقد أكد ماهر أن الإدارة الجديدة لبرايم مستمرة فى اجراءات التطوير وزيادة الايرادات، من خلال العمل الحاد لزيادة حجم الاصول المدارة، بجانب المنافسة القوية للمشاركة فى برنامج الطروحات الحكومية المنتظر وتقوية قسم البحوث، واضافة 3 فروع جديدة للسمسرة خلال 2018، بما يعزز من قدرة شركة السمسرة على جذب مزيد من العملاء الأفراد، تزامنًا مع تقوية قسم المؤسسات.

فيما أكد خالد راشد مرة أخرى أن صميم بصدد تقديم كل المستندات اللازمة لدى الرقابة المالية والتى ظهرت فى الجمعية العمومية، لحماية صغار المساهمين فى برايم.

بلغت نسبة الخصور فى الجمعية 92.07% وصدرت الموافقة بأغلبية التصويت، ووافقت الجمعية على توزيع 17.5 مليون جنيه، ومكافاة مجلس الإدارة قدرها 500 ألف جنيه.

وأسفرت انتخابات برايم عن تولى نفس الفريق السابق للإدارة، بعد تولى شيرين القاضى رئاسة مجلس الإدارة، ومحمد ماهر نائبًا لرئيس مجلس الإدارة ورئيسًا تنفيذيًا، وهشام حسن عضوًا منتدبًا للشئون المالية، ومحمد ضحيان بعضوية مجلس الإدارة، وحسام خلدون ممثلًا لشركة كاش ايجيبت مانجمنت، وتامر الباطش ممثلًا لشركة ايجيبشيان جلف القابضة للاسثتمارات المالية، وكل من أسامه صالح وجمال العاصى، وليد فؤاد عامر كأعضاء مجلس إدارة مستقلين، وذلك لدورة مدتها 3 سنوات قادمة، فيما سيعقد أول مجلس إدارة بالتشكل الجديد يوم 13 مايو القادم.

أظهرت نتائج اعمال شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية خلال العام الماضى ارتفاع أرباحها بنسبة 19% لتحقق ربحًا بقيمة 30.8 مليون جنيه، مقابل 25.86 مليون جنيه فى 2016.

وحققت إجمالى إيرادات 83.56 مليون جنيه مقابل 52.2 مليون جنيه، فى حين تحملت مصروفات 45.1 مليون جنيه مقابل 37 مليون جنيه، وتوزعت الايرادات ما بين نشاط تداول الاوراق المالية والذى حقق 20.9 مليون جنيه مقابل 17.4 مليون جنيه، كما بلغت أتعاب إدارة الاستثمارات المالية 34.3 مليون جنيه مقابل 12.1 مليون جنيه، واتعاب خدمات إدارة 20 مليون جنيه مقابل 17.4 مليون جنيه، وعمولات حفظ مركزى 1.8 مليون جنيه مقابل 1.5 مليون جنيه، وعوائد دائنة 21.6 مليون جنيه مقابل 13.1 مليون جنيه.

ويتوزع هيكل ملكية برايم حاليًا ما بين صم للاستثمارات بنسبة ملكية 26%، وميرفت عزت عبدالوهاب 12.8%، وشركة تى واى كومينيكيشن للتوكيلات وخدمات المحمول 11.3%، ومحمد ماهر 10.32%، وشركة إيجبشان جلف القابضة للاستثمارات المالية 9.85%، وشركة كاش لإدارة الأصول المحدودة 5.06%، وهشام حسن أحمد إبراهيم 0.015%، وشيرين القاضى 0.0069%، والباقى أسهم حرة التداول.

ويبلغ رأسمال الشركة 364.17 مليون جنيه، موزعًا على 72.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، ومؤخرًا وافقت الجمعية العمومية للشركة على تخفيض رأس المال إلى 70 مليون سهم، عبر إعدام أسهم حزينة بنحو 2.8 مليون سهم.