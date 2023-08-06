تصادم 3 سيارات في «الدائري الإقليمي» وإصابة 8 أشخاص

شهد الطريق الدائري الإقليمي وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات -اليوم الأحد- مما تسبب في إصابة 8 أشخاص نقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كانت غرفة عمليات المرور، قد تلقت إشارة من شرطة النجدة، تفيد بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري الإقليمي.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية، وبصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث، مع تواجد لسيارات إسعاف.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة إحدى السائقين، واصطدامه بسيارتين، ونتج إصابة 8 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.