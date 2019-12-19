تصادم قطار بسيارة في الدقهلية.. ومصرع وإصابة 11 شخصًا

تم التعرف على 5 جثث من ضحايا الحادث، عقب انتشال أشلاء جثامينهم.

اصطدم قطار بسيارة على طريق ميت غمر – الزقازيق بمحافظة الدقهلية بجوار مزلقان الصوفي، مساء الخميس، ما أدى لمصرع 7 أشخاص، وإصابة 4 آخرون، بإصابات مختلفة.

تلقت مدير أمن الدقهلية، إخطاراً بالحادث من مركز شرطة ميت غمر، بعد وصول مصابين إلى مستشفى ميت غمر المركزي، وتأكد مصرع 7 أشخاص، بينهم طفل لم يتم تحديد هويته.

الضحايا

وتم التعرف على 5 جثث من ضحايا الحادث، عقب انتشال أشلاء جثامينهم.



وتبين أنهم صفاء محمد شقيطه 40 عاما، وعوض محمد شقيطه 15 عاما، وحسنين محمد حسنين 36 عاما، وهشام مصطفى محمد 41 عاما، رحاب محمد عوض شقيطة 40 عاما.

المصابين

وأعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، أن المصابين هم: أمجد محمد حسن 15 سنة بأعراض ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة، وهبة حامد محمد 40 سنة بكسر في الساعد الأيسر واشتباه نزيف في المخ واشتباه نزيف بالبطن.

وشروق سليمان الكواوي 20 سنة بكدمة أعلى العين اليمنى، واشتباه كسر في الجمجمة وكدمات متفرقة، وطفلة مجهولة 3 سنوات اشتباه نزيف بالمخ، واشتباه نزيف بالتجويف الصدري وكدمات.

وانتقلت الأجهزة المعنية لمكان الواقعة لانتشال الجثامين ورفع آثار الحادث.