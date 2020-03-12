تصادم قطارين في منطقة إمبابة والإسعاف تصل موقع الحادث

كشف مصدر مطلع بالسكة الحديد، عن تصادم قطارين على خط سكة حديد الصعيد بمنطقة إمبابة، لافتا إلى أن المؤشرات الأولية تشير الي إصابات كبيرة في عدد الركاب، ولم يتم التأكد من وجود وفيات حتى الآن.

وأضاف المصدر أنه تم إبلاغ هيئة الاسعاف بتوفير عربات إسعاف وطاقم من الأطباء لموقع الحادث، لافتا إلى أن وزير النقل في طريقه للحادث.

ووقعت وزارة النقل عدد من الصفقات على مدار العامين الماضين، ضمن خطة وبرنامج تطويرالمرفق، تتضمن شراء 1300 عربة سكة حديد، وتوريد 100 جرار بتمويل من البنك الأوروبي لإعادةالإعمار والتنمية بقيمة 290 مليون يورو، وشراء 100 جرار من شركة جنرال إليكتريك الأمريكية.

فضلا عن عقد مُوقع مع شركة PRL المتضمن توريد 50 جرارًا، وتحديث 50 جرارا من الأسطول القديم، فضلا عن تنفيذ عمرة جسيمة لعدد 41 جرارا أخرى، إلى جانب شراء 6 قطارات جديدة من شركة تالجو الإسبانية.

وأسطول هيئة السكة الحديد، من الجرارات يصل إلى 820 جرارا، موزعة وفقا لبلد المنشأ بواقع، 342 قاطرة ألمانى، و298 كنديًا، و150 قاطرة أمريكية، و30 قاطرة مناورة إسبانية الصنع، فيما يبلغ عدد عربات نقل الركاب 3500 عربة مكيفة، تتراوح سرعتها 90 إلى 120 ك/ ساعة، فيما تبلغسرعة قطارات الضواحي 90 ك/ ساعة.