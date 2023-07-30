تصادم سيارة في حائط خرساني بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وإصابة 3 أشخاص

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة في حائط خرساني أعلى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، اليوم الأحد.

كانت غرفة عمليات المرور، قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم أمام نقطة إسعاف الرست في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

واتضح اصطدام سيارة ملاكي بحائط خرساني “تلتوار”، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص وجرى نقلهم لمستشفى اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم.

ويرفع رجال المرور آثار الحادث مع تيسير الحركة المرورية لطبيعتها، وتحرر المحضر اللازم.