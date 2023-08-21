تصادم سيارة سولار بأخرى نقل بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي.. ومصرع وإصابة شخصين (صور)

شهد طريق مصر الإسكندرية الصحراوي وقوع حادث مروري باصطدام سيارة محملة بالسولار، بأخرى نقل متعطلة على الطريق، مما تسبب في وفاة شخص وإصابة آخر، اليوم الإثنين، دون حدوث انفجار لحمولة المواد البترولية.

كانت غرفة عمليات المرور، قد تلقت إشارة من شرطة النجدة تفيد بوقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين بالكيلو 68 في طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص اتضح اصطدام سيارة محملة بسولار بأخرى نقل تعطلت بالطريق.

وتسبب الحادث في وفاة شخص وإصابة آخر، ولم يحدث انفجار للحمولة مما قلل من وجود خسائر.

ورفعت الأجهزة المعنية السيارتين وعادت حركة المرور بالطريق لطبيعتها مرة أخرى، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.