تصادم القطارين .. 20 ألف جنيه لأسرة كل متوفي و10 للمصابين

مدحت اسماعيل قال مصدر بوزارة التضامن، إن وزارته تنتظر الحصر النهائي للمصابين والوفيات في حادث تصادم قطاري منطقة خورشيد بالإسكندرية لصرف تعويضات لذويهم، لافتا إلى أن التعويضات يتوقع أن تكون في حدود 20 الف جنيه ومعاش للمتوفي، و10 آلاف جنيه للمصاب. وأضاف أن وزارة النقل قد تصرف تعويضات أخرى.

مدحت اسماعيل

قال مصدر بوزارة التضامن، إن وزارته تنتظر الحصر النهائي للمصابين والوفيات في حادث تصادم قطاري منطقة خورشيد بالإسكندرية لصرف تعويضات لذويهم، لافتا إلى أن التعويضات يتوقع أن تكون في حدود 20 الف جنيه ومعاش للمتوفي، و10 آلاف جنيه للمصاب.

وأضاف أن وزارة النقل قد تصرف تعويضات أخرى.

من جانبها أكدت ألفة السلامي، المستشار الإعلامي والمتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، أن غادة والي وزيرة التضامن تتابع آخر تطورات حادث تصادم قطارين بالاسكندرية.

وأشارت إلى أنه سيتم تحديد تعويضات المصابين كل حسب حجم إصابته .

