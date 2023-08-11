تصادم أتوبيس بسيارة ملاكي بطريق الإسكندرية مطروح الساحلي يسفر عن إصابتين (صور)

أصيب شخصان في حادث تصادم أتوبيس بسيارة ملاكي أعلى طريق الإسكندرية – مطروح الساحلي، وانتقل رجال المرور والاسعاف إلى مكان الحادث، اليوم الجمعة.

كانت غرفة عمليات المرور قد تلقت إشارة من شرطة النجدة، عن وقوع حادث تصادم أتوبيس بسيارة ملاكي أعلى طريق الإسكندرية مطروح الساحلي.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف ورجال المرور إلى مكان الحادث، وتبين بالفحص إصابة شخصين جراء الحادث.

ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ويعمل رجال المرور على رفع آثار الحادث، مع تيسير الحركة المرورية لطبيعتها، وتحرير محضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة.