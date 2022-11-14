تشييع جنازة الفنان سامي فهمي بالإسكندرية اليوم

كشفت أسرة الفنان القدير الراحل سامي فهمي شقيق الفنانة عايدة فهمي الذي توفي أمس عن موعد اقامة مراسم العزاء وتشييع جنازته ومكانها.

وسيتم تشييع جنازة الراحل بعد صلاة عصر اليوم بمسجد العمري بالإسكندرية، وكذلك سيتم عمل الدفنة بمقابر الأسرة بالعامود، إضافة أن مراسم العزاء ستقام بعد صلاة المغرب مساء اليوم بدار مناسبات مسجد القائد إبراهيم.

الفنان الراحل تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1974، وبدايته كانت من خلال المشاركة في مسرحية “القاهرة في ألف عام” 1969، ومنها إلى السينما حيث شارك في فيلم “زائر الفجر” عام 1973، ثم انتقل للتليفزيون من خلال مسلسل “فرصة العمر” حيث قدّم دور “شاكر فضله” مع الفنان محمد صبحي عام 1976 بالاسكندرية أيضا .