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تشييع جثمان الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق

من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، إلى مثواه الأخير.
المال - خاص 3:25 م, الخميس, 27 يناير 22 3:25 م, الخميس, 27 يناير 22

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شيع، بعد ظهر اليوم الخميس، جثمان الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة “أخبار اليوم” السابق وعضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين سابقا من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، إلى مثواه الأخير.

ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط، حضرت مراسم صلاة الجنازة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.


وتوفي الكاتب الصحفي الكبير، أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 58 عاما، إثر أزمة قلبية مفاجئة بعد مسيرة صحفية مهمة .

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حضر مراسم الجنازة كل من كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والاستاذ علي حسن رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، وعبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والدكتور عمرو الشوبكي الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، وخالد ميري رئيس تحرير الأخبار، ومصطفى بكري عضو مجلس النواب، وأحمد أيوب رئيس تحرير المصور، وأسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام السابق، وأحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية الأسبق، وأحمد جلال رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، والكاتب الصحفي عبدالله السناوي، والكاتب الصحفي جمال فهمي، وعدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وعدد من كبار الصحفيين.

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