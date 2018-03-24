تشييع جثمان الفنانة ريم بنا على أنغام موطني

متابعات: شيعت جماهير غفيرة عصر السبت، جنازة الفناة الفلسطينية ريم بنا (52 عاما) التي غيبها الموت فجرا، بعد صراع لسنوات مع مرض السرطان. وأقيمت مراسم الجنازة في ساحة العين بكنيسة الروم الأرثوذكس، حيث ألقت الجماهير الغفيرة التي توافدت للناصرة نظرة…

متابعات:

شيعت جماهير غفيرة عصر السبت، جنازة الفناة الفلسطينية ريم بنا (52 عاما) التي غيبها الموت فجرا، بعد صراع لسنوات مع مرض السرطان.





وأقيمت مراسم الجنازة في ساحة العين بكنيسة الروم الأرثوذكس، حيث ألقت الجماهير الغفيرة التي توافدت للناصرة نظرة الوداع الأخيرة على الفنانة.

وزين جثمان الفنانة الراحلة بالعلم الفلسطيني، وعلى أنغام النشيد الفلسطيني “موطني” رفع جثمانها على الأكتاف، وطافت الحشود شوارع وطرقات المدينة وحطت في مقبرة اللاتين، حيث وري جثمانها الثرى.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من الفيديوهات لجنازة الفنانة الراحلة ريم بنا.

ووثقت الفيديوهات قيام المشيعين للجنازة بغناء العديد من أغانيها، مثل الأغنية الفلسطينية التراثية “موطني” و”يما ويل الهوا”.