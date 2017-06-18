تشيلي تلدغ أسود الكاميرون في ليلة تقنية الفيديو

علي المصرياقتنص منتخب تشيلي، ثلاثة نقاط ثمينة، من أسود الكاميرون، بالفوز عليه بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين بملعب "سبارتاك" بالعاصمة موسكو، في مستهل لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الثانية لكأس القارات، التي تقام في روسيا، وتستمر حتي الثاني من يوليو المقبل.تقاسم بطلي أمريكا ا

علي المصري

اقتنص منتخب تشيلي، ثلاثة نقاط ثمينة، من أسود الكاميرون، بالفوز عليه بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين بملعب “سبارتاك” بالعاصمة موسكو، في مستهل لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الثانية لكأس القارات، التي تقام في روسيا، وتستمر حتي الثاني من يوليو المقبل.

تقاسم بطلي أمريكا الجنوبية وأفريقيا، تقاسم السيطرة والخطورة، خلال شوطي اللقاء، حيث شهد الشوط الأول سيطرة من تشيلي، وأضاعوا العديد من الفرص الخطرة، وانقلب الحال في النصف الثاني من اللقاء، الذي شهد تفوقا بدنيا من جانب الكاميرون، وتسيدوا المباراة تماما، ولكن لاعبيه فشلوا في هز الشباك.

وكانت أكثر لحظات اللقاء إثارة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عن الشوط الأول، عندما انفرد إدواردو فارجاس بالمرمى، وسدد الكرة بذكاء في شباك الحارس الكاميروني، بعد تمريرة رائعة من أرتورو فيدال، ولم يهنأ لاعبو تشيلي كثيرًا رغم احتفالهم بالهدف، حيث ألغاه الحكم بداعي التسلل، بعد اللجوء إلى إعادة الفيديو.

واعترض فيدال ونجوم منتخب تشيلي كثيرًا على الهدف، إلا أن الحكم السلوفيني دامير سكومينا، تمسك بقراره، لتبقى النتيجة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وتعد هذا الواقعة هي الثانية من نوعها في النسخة الحالية من البطولة، إذ ألغى الحكم الدولي الأرجنتيني بيتانا نيستور، هدفًا للمدافع البرتغالي بيبي، في مرمى منتخب المكسيك، بداعي التسلل، بعد استخدام تقنية الفيديو، في المباراة التي جرت بين المنتخبين بالجولة الأولى من المجموعة الأولى للبطولة.

وعلى عكس سير أحداث الشوط الثاني، وفي الدقيقة 81 من عمر اللقا، ومن عرضية متقنة للبديل ألكسيس سانشيز، أرتقى لها أرتو فيدال، ليضعها في الزاوية الأرضية اليسري، للحارس الكاميروني فابريس أوندوا، ليخطف أبطال كوبا أمريكا نقاط اللقاء الثلاث.

وفي لقطة أخرى مثيرة للجدل، احتسب مساعد حكم السلوفيني جور برابروتنيك، تسلل علي إدواردو فارجاس مهاجم تشيلي، الذي استغل ارتداد تسديدة سانشيز من جسد المدافع الكاميروني، ليضعها في المرمي، ليحستبها مساعد الحكم تسلل، قبل أن يتحدث حكم الفيديو مع دامير سكومينا حكم اللقاء، ليتراجع عن قراره ويحتسب الهدف، في الدقيقة الأولى من الوقت بذل الضائع عن المباراة، التي انتهت بفوز تشيلي بهدفين نظيفين.

بتلك النتيجة، يعتلي منتخب تشيلي، قمة جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد ثلاثة نقاط، فيما يأتي منتخبا أستراليا وألمانيا، في المركزين الثاني والثالث علي الترتيب، بدون رصيد من النقاط، انتظارا للقاءهما غدا الإثنين، على ملعب “فيشت الأوليمبي”، بمدينة سوتشي، فيما يقبع المنتخب الكاميروني، في قاع المجموع عقب هزيمته اليوم.