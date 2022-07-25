تشيلي الأسرع عالميا فى خدمة الإنترنت الأرضي خلال يونيو.. وسنغافورة وصيفا

احتلت مصر المركز 83 عالميا فى متوسط سرعة خدمة الإنترنت الأرضي خلال يونيو الماضي علي مؤشر سبيد تيسيت مسجلة 41.10 ميجابت من أصل 182 دولة .

بينما جاءت تشيلي فى المركز الأول بمتوسط سرعة للخدمة بلغ 213.73 ميجابت ، تلتها سنغافورة فى المركز الثاني بـ 203.61 ميجابت ، ثم الصين فى المركز الثالث بـ 188.03 ميجابت .

وحلت تايلاند فى المركز الرابع مسجلة 187.82 ميجابت ، أعقبتها هونج كونج فى المركز الخامس بـ 175.82 ميجابت ، ثم الدنمارك فى المركز السادس بـ 161.93 ميجابت ، وحجلت إمارة ماكاو فى المركز السابع بـ 158.51 ميجابت.

فيما حلت أمريكا فى المركز الثامن بمتوسط سرعة للخدمة وصل إلي 153.80 ميجابت واليابان فى المركز التاسع بـ 134.47 ميجابت، ثم أسبانيا فى المركز العاشر بـ 131.49 ميجابت .

وعلي صعيد منطقة الشرق الأوسط ، جاءت الإمارات فى المركز الأول عربيا و 15 عالميا مسجلة متوسط سرعة لخدمة الأنترنت الأرضي وصل إلي 120.41 ميجابت ، تلتها الكويت فى المركز ال20 بـ 108.52 ميجابت ، وإسرائيل فى المركز 31 بـ 94.16 ميجابت ، وقطر فى المركز 39 بـ 85.57 ميجابت .

بينما حلت تركيا فى المركز 103 بـ 29.40 ميجابت ، والعراق فى المركز 124 بـ 20.49 ميجابت، وإيران فى المركز 145 بـ .2310 ميجابت

وجاءت سوريا فى المركز 178 عالميا بمتوسط سرعة للخدمة بلغ 3.16 ميجابت ، تلتها اليمن فى المركز 180 بـ 2.17 ميجا ، ثم كوبا فى المركز 182 الأخير بـ 1.84 ميجابت