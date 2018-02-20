تشيلسى يستضيف برشلونة فى مواجهة ساخنة بدورى الأبطال

على المصرى تتجه الأنظار اليوم إلى ملعب ستامفورد بريدج في لندن، لمتابعة القمة الساخنة بين تشيلسي الإنجليزي وضيفه برشلونة الإسباني، في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، وتقام مباراة الإياب يوم 14 مارس المقبل في ملعب "كامب نو" ببرشلونة. ويدير اللقاء الحكم التركي المخضرم كونيت شاكير "41

على المصرى

تتجه الأنظار اليوم إلى ملعب ستامفورد بريدج في لندن، لمتابعة القمة الساخنة بين تشيلسي الإنجليزي وضيفه برشلونة الإسباني، في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، وتقام مباراة الإياب يوم 14 مارس المقبل في ملعب “كامب نو” ببرشلونة.

ويدير اللقاء الحكم التركي المخضرم كونيت شاكير “41 عاما”، والذى أدار أخر مواجهة رسمية بين الفريقين، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال موسم 2011-2012، حيث احتسب ركلة جزاء لبرشلونة أهدرها ليونيل ميسي، كما طرد جون تيري من تشيلسي في الدقيقة 37، بعد تدخل عنيف على أليكسيس سانشيز، وودع برشلونة البطولة وقتها بالتعادل على أرضه إيابا 2-2، بعد أن خسر في الذهاب بهدف دون رد، علما بأنه أدار نهائي دوري أبطال أوروبا 2015، والذي شهد تتويج برشلونة باللقب بالفوز على يوفنتوس الايطالي بثلاثية لهدف في نهائي برلين.

ويلتقي الفريقين بذكريات الأمس القريب، عندما تواجها في دور الأربعة للمسابقة حيث حسم الفريق الكاتالوني الأولى في طريقه إلى اللقب عام 2009 عندما تعادلا سلباً في برشلونة وانتزع الأخير التعادل الإيجابي 1-1 بهدف قاتل لأندريس إنييستا في الوقت بدل الضائع، ورد الفريق اللندني الدين في الثانية بعد 3 أعوام في طريقه إلى اللقب أيضاً عندما فاز 1-صفر ذهاباً في لندن وانتزع تعادلاً قاتلاً 2-2 في الوقت بدل الضائع سجله فرناندو توريس.

ويطمح الفريقان إلى بلوغ الدور ربع النهائي للمرة الحادية عشرة على التوالي، وتبدو حظوظ برشلونة أقوى بالنظر إلى مستوى الفريقين في الوقت الحالي، فالنادي الكتالوني يتسيد الليجا بفارق 7 نقاط أمام أقرب مطارديه وبلغ نهائي مسابقة الكأس، في حين يحقق بطل الدوري الإنجليزي نتائج متذبذبة محلياً حيث يحتل المركز الرابع 19 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، لكن الفريق اللندني صعب المراس على أرضه قارياً وهو ما أكده إنييستا قائلاً: “ستكون مواجهة صعبة وتتطلب بذل جهود كبيرة”، مضيفاً: “كي نمر إلى الدور المقبل، يجب أن نقدم مباراتين مثاليتين”.

وعلى غرار توتنهام الذي أوقعته القرعة في مواجهة يوفنتوس الإيطالي 2-2 ذهاباً في تورينو، وقع تشيلسي في مواجهة ساخنة أمام برشلونة خلافاً للممثلين الثلاثة الآخرين للإنجليز في ثمن النهائي، حيث يلعب مانشستر سيتي مع بازل السويسري 4-صفر ذهاباً في بازل، وليفربول مع بورتو البرتغالي 5-صفر ذهاباً في بورتو، ومانشستر يونايتد مع إشبيلية الإسباني غدا الأربعاء.

ويملك تشيلسي العديد من الأسلحة للوقوف نداً أمام برشلونة أبرزها إسبانية ومن مدرسة النادي الكتالوني ويتعلق الأمر بلاعب الوسط سيسك فابريجاس وبيدرو رودريجيز إضافة إلى مهاجم النادي الملكي ريال مدريد ألفارو موراتا ومواطنيه سيزار أزبيليكويتا وماركوس ألونسو.

وقال الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفنى لتشيلسي : “مواجهة برشلونة تعتبر تحدياً رائعاً بالنسبة لنا”، مضيفاً: “يجب أن نكون متحمسين للعب هذا النوع من المباريات، وخاصة ضد هذا الفريق. أنا أعتبر برشلونة واحداً من أفضل الفرق في العالم”.

ويعول كونتي كثيراً على نجمه البلجيكي إدين هازار الذي تألق بشكل كبير في دور المجموعات خصوصاً أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، إضافة إلى الفرنسي نجولو كانتي والبرازيلي ويليان وداني درينكووتر.

فى المقابل، يبحث برشلونة عن استعادة الهيبة خارج ملعبه فى القارة العجوز، حيث لم يكن محظوظًا خلال مواجهاته خارج الأرض ضد كبار أوروبا، في دوري الأبطال بآخر موسمين، حيث خسر الموسم الماضي خارج أرضه ضد مانشستر سيتي الإنجليزي 1-3 بدور المجموعات، وباريس سان جيرمان الفرنسي 0-4 في ذهاب ثمن النهائي، ويوفنتوس الإيطالي 0-3 في ذهاب ربع النهائي.

وفي الموسم قبل الماضي 2015-2016 فشل الفريق الكتالوني في الحفاظ على تفوقه ذهابًا 2-1 في ربع النهائي، ليخسر إيابا أمام أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد، ويودع البطولة التي كان يحمل لقبها، وكان آخر فوز مميز يحققه برشلونة خارج أرضه في البطولة، على حساب آرسنال الإنجليزي في موسم 2015-2016، عندما فاز البلوجرانا على الجانرز في عقر دارهم بهدفين دون رد، ضمن ذهاب ثمن النهائي، بعد أداء رائع من ليونيل ميسي ونيمار.

وفي موسم 2014-2015 تغلب برشلونة خارج أرضه بنتيجة 2-1على مانشستر سيتي، و3-1 على باريس سان جيرمان، في دور الثمانية، وفي الموسم الحالي 2017-2018 تعادل برشلونة مع العملاق الإيطالي يوفنتوس في تورينو بدون أهداف ضمن دور المجموعات.

ويعول الإسبانى أيرنيستو فالفيردي، على القوة الضاربة للفريق الكتالونى، المتمثلة فى الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأوروجوياني لويس سواريز، ويشعر بالحيرة قبل مواجهة البلوز، حيث يفاضل بين البرتغالي أندريه جوميز والبرازيلي باولينيو، للدفع بأحدهما في رباعي الوسط بجوار بوسكيتس وراكيتيش وإنيستا.

بايرن ميونخ يحاول فرض سطوته على بشكتاش

يخوض بايرن ميونخ الألماني، اختبارا مثيرا في التشامبيونزليج، عندما يستضيف بشكتاش التركي، اليوم الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي المسابقة، على ملعب “أليانز أرينا”، ويتطلع الفريق البافارى إلى نقل نجاحه ونغمة الانتصارات المتتالية من البطولة المحلية إلى دوري الأبطال، لاستمرار البسمة على وجوه مسئوليه وعشاقه.

ويتطلع بايرن إلى تكرار إنجاز الثلاثية “دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا”، مع عودة يوب هاينكس لتدريب الفريق في وسط الموسم الحالي، حيث سبق لنفس المدرب، أن قاد الفريق لهذه الثلاثية التاريخية في 2013، ومع الهيمنة التامة لبايرن على البوندسليجا هذا الموسم، قد تتفهم الجماهير وتصفح عن أي كبوة مفاجئة للفريق في أي مباراة.

ويتفوق بايرن ميونخ على بوروسيا دورتموند، صاحب المركز الثاني في جدول البوندسليجا، بفارق 19 نقطة بعد مرور 23 من 34 مرحلة في المسابقة، ولم تعد مفاجأة، أن يترجم بايرن ميونخ، تفوقه والعمق الذي يتمتع به إلى سطوة واضحة على المسابقة، ولكنه أيضا أصبح قادرا على فرض هيمنته التامة على كل منافس، على مدار الـ 90 دقيقة في كل مباراة.

ورغم أن بشكتاش ليس الاختبار الأصعب من بين الفرق المتأهلة لدور الـ 16 بدوري الأبطال هذا الموسم، لا يمكن اعتبار المواجهة معه محسومة، حيث سقط الفريق التركى في فخ التعادل 1-1 مع مضيفه كونيا سبور بالدوري التركي يوم الجمعة الماضي، ويحتل الفريق، المركز الرابع في جدول المسابقة بفارق 5 نقاط عن باشاك شهير المتصدر، ولكن بشكتاش تغب على لايبزيج الألماني ذهابا وإيابا خلال دور المجموعات بدوري الأبطال هذا الموسم.

ويخوض بايرن، مباراة اليوم بعدما تغلب على فولفسبورج، ليكون الفوز الـ 13 على التوالي للفريق في البوندزليجا، وهو ما يمثل رقما قياسيا شخصيا للمدرب يوب هاينكس، وإذا حقق بايرن، الفوز في لقاء اليوم، سيعادل المدير الفنى المخضرم، رقما قياسيا آخر في عهد البوندزليجا، حيث سيتساوى مع المدرب بال تشيرناي، الذي حقق 14 انتصارا متتاليا في 1980.