«تشويق للجمهور واستغلال للسوشيال ميديا».. هنا الزاهد وهند صبري تروجان لأدوارهما في أفلام عيد الأضحى

قرر بعض نجمات وبطلات أفلام عيد الأضحى لعام 2022 الذي أوشك على الانطلاق يوليو القادم بدور العرض السينمائي ، تكثيف الدعاية لأدوارهن في هذه الأفلام التي يقمن ببطولتها أمام نجومها .

وأبرزهن النجمة هنا الزاهد التي قامت بنشر الساعات الأخيرة فيديو لها عبر حسابها انستجرام وهي تشاهد فيلم ” بحبك” الجديد الذي تقوم ببطولته أمام النجم تامر حسني لأول مرة ، وعلقت قائلة ” يا جماعة أنا دلوقتي في المونتاچ بتفرج على فيلم بحبك وبجد مش عشان أنا فيه بقول كدا، تامر ألف قصة عبقرية وأخرجها كأنه مخرج عالمي وطلع مننا كلنا أداء مش عادي بجد شكرا يا تامر”، ولاقى الفيديو اعجاب متابعيها .

كما حرصت النجمة هند صبري بطلة فيلم ” كيرة والجن” أمام النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز أيضا على الاعلان عن دورها والدعاية له عبر حسابها ” فيس بوك” ، فقامت بالكشف عن شخصتيها فيه” دولت فهمي ” ونشرت برومو الفيلم أيضا عبر حسابها ، لتشويق الجمهور له المطروح في دور العرض 30 يونيو الجاري ، أي قبل انطلاق موسم عيد الأضحى ب10 أيام تقريبا فقط .

ايناس عز الدين : السوشيال ميديا أصبحت عاملا مهما لتسويق الفنانين لأعمالهم الجديدة

ترى الفنانة ايناس عز الدين أن السوشيال ميديا أصبحت عاملا مهما حاليا لتسويق الفنانين لأي شخصية جديدة في عمل فني سواء كان سينمائيا أو تليفزيونيا .

ولفتت الى أنه في الماضي كان صناع أي عمل فني ، يخافون من نشر أي شئ يتعلق بأدوارهم أو قصة المسلسل التليفزيوني أو الفيلم السينمائي حتى يلاتم حرق للأحداث قبل عرضها للمشاهد .

لكن حاليا الأمور تغيرت تماما ، فيحرص كل فنان على تشويق متابعينه على حساباته عبر منصات التواصل الاجتماعي لشخصياته الفنية الجديدة في السينما أو التلفزيون .

وأكدت عز الدين أنها تقوم بتسويق جيد لأدوارها الفنية الجديدة ، من خلال فيس بوك وانستجرام لكن قبل طرح العمل الفني بفترة قصيرة بأشياء مقتضبة جدا سواء بتعليق ” انتظروني في عمل فني جديد ” أو نشر صورة معينة من كواليس هذا العمل الفني ليس أكثر .

ولفتت قائلة الى أنها ليست من هواة استخدام السوشيال ميديا في كل صغيرة وكبيرة مثل آخرين ، يقومون بنشر حياتهم اليومية على حساباتهم الرسمية ، بل تحرص على استخدامها فقط في الأشياء الضرورية في حياتها الفنية أو الخاصة .

محمد مهران : أحرص على تسويق أعمالي الفنية بصورة معينة وأحيانا يكون متفق عليها

وأعرب الفنان محمد مهران أن معظم الأعمال الفنية التي يتم تسويقها حاليا باستخدام منصات السوشيال ميديا ، تكون من خلال خطة تسويقية لشركات الانتاج المختلفة لهذه المسلسلات أو الأفلام السينمائية .

حيث يتم الاتفاق مسبقا على تسويق أبطال العمل الفني لشخصياتهم فيه عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي تدريجيا وفي وقت معين ، من أجل تشويق الجمهور لهذا العمل السينمائي أو التليفزيوني قبل عرضه دون حرق لأحداثه .

وتابع مهران أنه قد يقوم بعمل دعاية لنفسه في عمل فني معين عبر حساباته الرسمية ، من خلال نشر صور معينة لدوره فيه لكن لاتكون كثيرة حتى يحدث عنصر التشويق فقط للمتابعين ويجعلهم متحمسين لمشاهدة هذا الفيلم السينمائي .