تشميع محل ملابس وكافية غير مرخصين شرق الإسكندرية

مها يونسشنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية من خلال حي شرق برئاسة اللواء وحيد رضوان، حملة مكبرة لتنفيذ قرارات غلق للمحلات المخالفة وغير المرخصة، وتم خلالها غلق محل ملابس الكائن 207 شارع الدلتا مع شارع بورسعيد، وتم غلق كافيه آمية الكائن 224 شارع بورسعيد كليوباترا، وذلك بوجود إدارة رخص المحلات

مها يونس

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية من خلال حي شرق برئاسة اللواء وحيد رضوان، حملة مكبرة لتنفيذ قرارات غلق للمحلات المخالفة وغير المرخصة، وتم خلالها غلق محل ملابس الكائن 207 شارع الدلتا مع شارع بورسعيد، وتم غلق كافيه آمية الكائن 224 شارع بورسعيد كليوباترا، وذلك بوجود إدارة رخص المحلات ولجنة الغلق وبمصاحبة قوة شرطة قسم سيدي جابر، وتم تشميع المحلات بالشمع الأحمر، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وكان وقد وجه الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية جميع الجهات المعنية بالتعامل بحزم تجاه جميع المحال المخالفة على مستوى المحافظة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاهها من خلال غلق وتشميع تلك المحال التي تعمل بدون ترخيص، وذلك لحماية حقوق المواطنين، وفرض هيبة الدولة والقانون.