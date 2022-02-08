تشمل 28 صنفًا.. القائمة الكاملة لقطع غيار السيارات المطلوبة داخل مراكز الصيانة

بنسبة لا تقل عن 15% من إجمالى المركبات المستوردة

حصلت «المال» على القائمة الكاملة لأجزاء قطع غيار السيارات المطلوب توافرها داخل مراكز الصيانة التابعة للشركات المستوردة للمركبات بمختلف أنواعها؛ وذلك تنفيذًا للقرارات التى أصدرتها وزارة التجارة والصناعة بهدف تنظيم حركة الاستيراد وضبط السوق المحلية.

كانت وزارة التجارة والصناعة كانت ألزمت كافة الشركات والجهات المستوردة للسيارات بتوافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15%، من إجمالى عدد المركبات المصدرة للسوق المحلية.

ويوضح المنشور التالي؛ القائمة الكاملة لقطع الغيار المطلوب توافرها داخل مراكز الصيانة الخاصة بالسيارات؛ التى شملت 28 صنفًا – كالنحو التالي-: