تشمل 20 طرازا.. قائمة أسعار «الأوفر برايس» في سوق السيارات (فيديو)

كشف رصد أجرته “المال” على تطور أسعار السيارات في مصر، عن زيادة قيمة «الأوفر برايس» على مجموعة من الطرازات إلى 45 ألف جنيه في المركبة الواحدة.

وتضمنت قائمة الطرازات التى تباع بنظام «الأوفر برايس» المنتمية للعلامات التجارية هي “هيونداي، وستروين، ونيسان، وأوبل، وسكودا، وفولكس فاجن، وإم جي، وتويوتا، سوزوكي».

ويقصد بـ«الاوفر برايس» عبارة عن مبلغ إضافي على السعر الرسمي من جانب الموزعين والتجار على السيارات المبيعة مقابل التسليم الفوري دون الدخول لقوائم الحجوزات.

وتشهد أسعار السيارات في مصر عدم استقرارًا وسط الزيادات التى يفرضها الموزعين والتجار على أغلب الطرازات المطروحة في السوق المحلية

ويوضح الفيديو التالي؛ أحدث قائمة أسعار السيارات في مصر: