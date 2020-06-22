تشمل وحدات سكنية بتيسيرات حتى 10 سنوات.. الحكومة تعلن حوافز الانتقال للعاصمة الإدارية قريبا

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الحوافز التى سيتم الإعلان عنها قريباً للموظفين الذين سوف ينتقلون إلى العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية جهود الوزارات المعنية التى قامت بها للاتفاق على حزمة الحوافز التى سيتم منحها إلى موظفى الحكومة الذين سينتقلون إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وأنها سوف تتضمن بدل انتقال للموظف يستخدمه لتغطية نفقات المواصلات اليومية، سواء كان سوف ينتقل عن طريق استخدام سيارته الخاصة، أو عن طريق وسائل المواصلات العامة.

وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى توفير وحدات سكنية إسكان متوسط فى مدينة بدر، للموظفين الذين يرغبون بالانتقال للإقامة بجوار العاصمة الإدارية، مع تيسيرات فى السداد تمتد على مدى ١٠ سنوات.

وأضاف رئيس الوزراء أن قيمة الوحدة مخصوم منها قيمة الأرض، وتكاليف المرافق، من أجل تخفيض قيمتها كنوع من التحفيز للموظفين المنتقلين للعمل فى العاصمة الإدارية .

وهذا بخلاف الوحدات السكنية والمتوفرة بتيسيرات سداد فى الحى السكنى R3 وعدد من أحياء العاصمة الإدارية الجديدة.

واستعرض وزيرا التخطيط والمالية خلال الاجتماع تفاصيل الحوافز التى سوف يتم الإعلان عنها، بالإضافة إلى موقف توفير باقى الخدمات من مدارس ومستشفيات ونواد اجتماعية.