«تشمل ملصقات لسيارات الأجرة وملابس السائقين» مدبولي يتفقد مشروع الهوية البصرية بشرم الشيخ

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومرافقوه مشروع تطبيقات الهوية البصرية بالمطار، التي انتهت إدارة المطار من تركيب لافتاتها بالصالات المختلفة، في إطار الاستعدادات التي تجرى حاليًّا لاستضافة مدينة شرم الشيخ قمة المناخ ( Cop27)، المقرر انعقادها في نوفمبر المقبل، وذلك خلال جولته التفقدية بمطار شرم الشيخ الدولي.



وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مشروع تطبيقات الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ يهدف إلى ترسيخ مفاهيم الهوية والترويج السياحي للمدينة،

مشيرًا إلى أن فكرة المشروع تقوم على وضع تصميمات تناسب كل مدينة، وكل حرفة أو قطاع داخل المحافظة، للدعاية للمدينة والترويج السياحي لها.

ويشمل المشروع ملصقات الهوية البصرية لسيارات الأجرة والتاكسي، وملابس السائقين، وكروت الفنادق، والأساور الخاصة بزوارها، ومراكب ولنشات النزهة،

إلى جانب الأعلام والخرائط بالشوارع، ولافتات المحلات، وشاشات العرض الإلكترونية.

وأشار المحافظ إلى أن مشروع الهوية البصرية يأتي تنفيذًا للبروتوكول الموقَّع بين المحافظة والجامعة الألمانية لإعداد التصميمات والمواصفات الفنية الخاصة بمشروع الهوية البصرية، وبروتوكول مع الهيئة الهندسية لتنفيذ هذا المشروع.

وقالت المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، إن الرؤية المحددة للهوية البصرية تتمثل في كونها موضوعًا شاملًا للمدينة لا تتضمن الشعار أو الاسم فقط،

وإنما يتسع مدلولها ليشمل الألوان، والخطوط، والعبارات والكلمات والشعارات اللفظية، والطابع العمراني والمعماري أيضًا للمدينة.

وتمّت الإشارة إلى أن محافظة جنوب سيناء بدأت تفعيل الهوية البصرية لمختلف المنشآت الأخرى، خاصة في منطقة خليج نعمة؛ بهدف القضاء على المظاهر العشوائية، ومختلف أشكال التلوث البصري،

ويتم تفعيل الهوية البصرية من خلال مقاييس محددة للافتات المحال وأسوار المطاعم والكافيهات، في إطار عملية تطوير شاملة لخليج نعمة الذي يعد من أقدم وأشهر المزارات السياحية.