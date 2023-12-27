تشمل «قلاية هوائية» و«مكنسة روبوت».. «شاومي» تطرح منتجات جديدة للأجهزة المنزلية الذكية في مصر

أعلنت شركة شاومي عن طرح أحدث منتجاتها من الأجهزة المنزلية الذكية، وهما “Xiaomi Smart Air Fryer و” Xiaomi Robot Vacuum E10″في مصر بحضور الشيف علاء الشربيني.

وقالت الشركة في بيان صحفي إن مفهوم الطهو بدون زيت يأخذ شكلاً جديدًا مع إطلاق “Air Fryer” من شاومي والذي يتيح للمستخدمين الاستمتاع بأطباقهم المفضلة بأقل قدر من الزيوت والدهون، مما يضمن تحضير وجبات صحية .

أما بالنسبة لـ “Xiaomi Robot Vacuum E10” فإنه يمثل قفزة نوعية في تكنولوجيا التنظيف الذكي ، حيث يتيح هذا الجهاز للمستخدمين نسيان هموم التنظيف اليومي، ويقوم بفحص وتنظيف الأرضيات بشكل ذكي وفعال. يتميز بأنظمة الاستشعار الحديثة التي تتيح له تجنب العوائق وتحديد مسارات التنظيف بشكل فعّال.

وتأتي القلاية الهوائية “Xiaomi Smart Air Fryer 6 5 Liter” مزودة بمجموعة تقنيات منها :-

تقنية الطهي بالتوزيع الدوراني 360 درجة

– ميزة إزالة الدهون العالية الحرارة.

– الحفاظ التلقائي على الأطعمة بعد الطهي.- تحكم ذكي وسهل الاستخدام

– شاشة عرض ذكية LCD بفضل سعتها الكبيرة التي تصل إلى 6.5 لتر، يعد هذا الجهاز خيارًا ممتازًا لتحضير الوجبات الكبيرة للعائلة والأصدقاء. كما يأتي مع طبقة غير لاصقة سهلة التنظيف ومتوفر بعدة ألوان.

“Xiaomi Smart Air Fryer Pro” مكونة من ثلاث طبقات عازلة حراريًا تمكنك من مراقبة عملية الطهي بسهولة وفي الوقت الفعلي.

كما قدمت شاومي أيضا جهاز الروبوت الكهربائي” Xiaomi Robot Vacuum E10″ الذي يعتبر خبيرًا في تنظيف الأرضيات. يجمع الجهاز بين القوة والذكاء لتوفير تجربة تنظيف فعالة ومستدامة.- قوة الشفط القوية 4000 باسكال.- تخطيط مسار ذكي وتنظيف فعّال.- تقنية المسح الرطب الذكية.- مرونة وفاعلية في التنظيف.