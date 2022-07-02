«تشمل ضريبة القيمة المضافة».. «شيفرون مصر للزيوت» تضع تسعيرة جديدة لمنتجاتها

قررت شركة شيفرون مصر للزيوت وضع تسعيرة جديدة لمنتجاتها تبدأ تنفيذها خلال يوليو الحالي، وذلك بالنسبة للمستهلك، بحيث تكون تلك الاسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وعلى سبيل المثال فقد شملت تسعيرة شركة شيفرون مصر للزيوت الجديدة، بيع لتر هافولين تخليقي بنحو 245 جنيها، و4 لترات من هافولين تخليقي 920 جنيها، وهافولين نصف تخليقي واحد لتر بقيمة 245 جنيها، و4 لترات بنحو 920 جنيها.

وهافولين فورميلا بنحو 108 جنيهات للتر و430 جنيها لعبوة 4 لترات، وهافولين موتور اوبل واحد لتر 75 جنيها، و4 لترات بنحو 270 جنيها، كما وصلت أسعار زيت هافولين للتر الواحد 65 جنيها و250 جنيها لعبوة 4 لترات.

ووصلت أسعار الهافولين سوبر تصل الى 170 جنيها للتر الواحد ، وكذا هافولين ايزي تصل الى 66 جنيها للتر الواحد و1560 جنيها لعبوة 20 لترا.

وكانت قد كشفت شركة «شيفرون مصر» خلال فبراير الماضي الاستحواذ على حصة أكبر في سوق الزيوت في مصر خلال السنوات القليلة القادمة؛ بالتزامن مع تنامي معدل الاستهلاك العام وتعافي الأسواق بعد تداعيات جائحة كورونا، حيث تعمل الشركة على تعزيز القدرة التنافسية لمنتجاتها في الأسواق التصديرية.

وأكد المهندس أنيس أبو النجا المدير الإقليمي وعضو مجلس الإدارة لشركة شيفرون مصر للزيوت، أن شيفرون واحدة من أوائل الشركات العالمية التي استثمرت في قطاع الزيوت في مصر منذ منتصف تسعينات القرن العشرين، وبدأت إسهاماتها في القطاع ببناء مصنع خلط الزيوت في المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر.

تستحوذ شيفرون على حصة سوقية كبيرة من إجمالي مبيعات الزيوت في مصر، والتي يتم توزيعها على مختلف محافظات ومدن مصر، تلبيةً لكم الطلب المتزايد على منتجات الشركة، وتقوم شيفرون بتصدير نحو 50% من منتاجاتها محلية الصنع إلى الخارج حيث تعرف منتجاتها عالمياً بجودتها وبأدائها العالي وتوافقها مع المواصفات العالمية، والتي تُصدر إلى عدد من الدول الأفريقية والعربية، تماشيًا مع سياسة الدولة بشأن زيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، ويلعب استقرار الأوضاع بمصر والدول التي يتم التصدير إليها عاملاً مؤثراًفي زيادة نسب التصدير.

شركة شيفرون مصر هي واحدة من أوائل الشركات العالمية التي استثمرت في قطاع الزيوت فى مصر منذ منتصف تسعينات القرن العشرين، وبدأت إسهاماتها في القطاع ببناء مصنع خلط الزيوت فى المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر، وهو مصنع تملكه شركة شيفرون العالمية بنسبة 100% وهو المصنع الوحيد الذي تملكه وتديره شيفرون بصورة كاملة في أفريقيا والشرق الأوسط، ويُعد مركزاً إقليمياً لتوريد منتجات الزيوت المختلفة إلى السوق المحلي والخارجي.

وكان قد أشار المهندس أنيس أبو النجا المدير الإقليمي وعضو مجلس الإدارة لشركة شيفرون مصر للزيوت، إلى أن تحريك أسعار منتجات شيفرون تعد آخر اختيارات الشركة على الإطلاق، بحيث لا يتم اللجوء إليها إلا إذا كان هناك مبرر واضح وصريح لتلك الزيادة؛ مثل زيادة أسعار المادة الخام التي تدخل في عملية التصنيع، أو سعر الصرف، حيث تولي الشركة اهتمام واضحًا للمستهلك النهائي، في ظل رغبتها الدائمة في تلبية احتياجات السوق من خلال ضخ منتجات عالية الكفاءة والجودة بسعر ملائم، وعدم إضافة أعباء أخرى على المستهلك المصري، وفي هذا الإطار تعمل الحكومة المصرية جاهدة لتحقيق استقرار سعر الصرف، وغيرها من العوامل المحددة لأسعار المنتجات، وترحب الشركة دائماً بالسياسات التي تعمل على تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة مثل الضرائب المخفضة، والإجراءات السريعة للتخليص الجمركي للواردات من المواد الخام، وإجراءات التصدير التحفيزية.