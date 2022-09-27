تشمل ضبط 2 طن لحوم فاسدة.. أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم 60 من إصدار: “الزراعة في كل مصر” ، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 20 وحتى 26 سبتمبر الجاري.

وخلال هذا الأسبوع، تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، من ضبط مخزن أدوية بيطرية تابع لمصنع أدوية غير مرخص بنطاق حي السلام، حيث تم التحفظ على كمية كبيرة من الأدوية والمواد الخام مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ورفع الأمر للجهات المعنية.

بينما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملة مكبرة على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 2 طن و 424 كجم لحوم مجمدة ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم الانتهاء من تحصين 157 ألفا و94 رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع، كما تم عقد 16 ندوة إرشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة ومرض السعار.

وفي محافظة القليوبية، نفذت مديرية الزراعة، يوم حصاد لمحصول فول الصويا، بمركز طوخ، كما حضر قيادات المديرية يوم حصاد الذرة الشامية، كذلك تم تنفيذ ندوة إرشادية، للتوعية بالاستخدام غير الآمن للعبوات البلاستيكية وذلك ضمن برنامج تنمية المهارات الحياتية للمرأة الريفية، كما تم إزالة حالتي تعد على الأراضي الزراعية، بمركز القناطر الخيرية.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، متابعة عمليات جني القطن، كما تم عقد اجتماع مع رؤساء اقسام الشئون الزراعية بالإدارات الزراعية، كما تم إزالة عدد (12) حالة تعد على الأراضي الزراعية. بينما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، يوم جنى لمحصول القطن بمركز الزقازيق.

كما تم تنظيم يوم حصاد مكبر لحقل إرشادي لمحصول الذرة الشامية، كما شنت مديرية الطب البيطري، 17 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 182 من أسواق بيع اللحوم حيث تم ضبط أكثر من ربع طن لحوم وكبدة ودواجن واسماك غير صالحة للاستخدام الأدمي، كما تم الانتهاء من تحصين أكثر من نصف مليون جرعة ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وأكثر من 45 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية، وعقد 82 ندوة إرشادية و574 لقاء إرشاديا، كما تم إطلاق قافلة بيطرية مجانية بناحية مركز أولاد صقر.

كذلك نظمت مديرية الزراعة بمحافظة الاسماعيلية ندوة إرشادية حول سبل النهوض بالنباتات العطرية، بالاراضي الجديدة في إطار التعاون بين الإدارة المركزية للبساتين ومعهد بحوث البساتين.

كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة اجتماعا مع مديري الإدارات الزراعية ومديري إدارات التعاون الزراعي، لمتابعة سير العمل والمرور على الحقول والزراعات، كذلك شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسكندرية، حملة مكبرة على اسواق اللحوم، حيث تم ضبط 21 كجم لحوم ودواجن ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم الانتهاء من تحصين 4 آلاف و892 رأسا ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد المرور على حلقات تسويق القطن، وتوعية المزارعين بمراكز التجميع، كما أعلنت استمرار عمليات جنى القطن بالحقول الإرشادية، كما شاركت المديرية في اجتماع مع محافظ بورسعيد لمتابعة أعمال حصر الأراضي الزراعية والمساحات المنزرعة بالمحافظة بورسعيد وإجراءات توريد المحاصيل، كما تم المرور على الحقول الإرشادية لمحصول الذرة الشامية.

كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على الإدارات الزراعية والاجتماع مع العاملين بها، فضلا عن متابعة عمليات توريد الأرز، والمرور على الجمعيات الزراعية، لمتابعة توفير التقاوي للمزارعين للزراعات الشتوية ومتابعة اعمال حماية الأراضي والتصدي لأى حالة تعد فوريا.

كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، استمرار حملاتها للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية حيث تم إزالة 4 حالات تعد، كذلك أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، حصاد محصول الذرة ببعض الحقول الإرشادية بمركز أبنوب وسط حضور عدد من المزارعين ضمن الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشامية،

كما واصلت مديرية الطب البيطري بالأقصر، حملاتها على أسواق الماشية، لتحصين رؤوس الماشية وإجراء عمليات التقصي الوبائي النشط، فضلا عن توعية المربيين، بأهمية تحصين الماشية، وذلك ضمن حملة لإحكام الرقابة البيطرية على اسواق الماشية.

وواصلت مديرية الزراعة بجنوب سيناء، متابعة العمل بالصوب الزراعية، وبدء تجهيزها للزراعات الشتوية، وتوفير المعدات لبعض التجمعات التي تم تسليمها للمنتفعين، كما تم الاستعداد لإعادة تشغيل معصرة الزيتون على البارد لاستقبال الزيتون من المزارعين.

كما أعلنت المديرية أيضا فتح البيع للدواجن الحية تسمين بمزرعة نويبع، كما عقدت مديرية الطب البيطري بمحافظة أسوان لقاءات إرشادية بمربى الماشية بمختلف قرى ونجوع المحافظة، فضلا عن استمرار حملات التحصين والتقصي، والترقيم للماشية.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران حاليا ٤ إصدارات رسمية، الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.

كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الإصدار الأخير أرقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام.