تشمل ذوي الهمم.. «فودافون مصر» تطلق برنامجا لأكثر من 140 متدربا لمساعدتهم على مواكبة تحديات سوق العمل

أطلقت شركة فودافون مصر برنامجها للتدريب الصيفي 2022 لطلاب الجامعات المختلفة وحديثي التخرج، والذي يعد من أهم البرامج التدريبية الذي تتيحه الشركات الكبرى في مصر، ويهدف البرنامج إلى مساعدة الطلاب في اكتساب خبرات العمل بالإدارات المتنوعة، وتأهيلهم لمواكبة تحديات العمل في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات, بالإضافة إلى تطوير قدراتهم الرقمية .

50 % من المتقدمين لبرامج تدريب فودافون مصر من الطالبات

ويستفيد من برنامج التدريب الصيفي الذي تطلقه فودافون أكثر من 140 متدربا في 7 أقسام على مستوى الشركة وتمثل الطالبات نسبة 50% من المتقدمين، 38% منهن في أقسام تتعلق بالشبكات والوظائف التقنية.

مجالات برنامج فودافون مصر التدريبي

ويغطى البرنامج التدريبي العديد من المجالات مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات، إلى جانب برامج توعوية خاصة بالصحة والسلامة البدنية , إلى جانب تدريبات للقيادة الآمنة، وجولات في innovation lab، وأنشطة تشاركية عديدة بين الطلاب تعزز روح العمل ضمن الفريق .

ذوي الهمم من ضمن المستهدفين

كما تتيح فودافون الفرصة لذوي الهمم للتقدم والالتحاق ببرنامج التدريب الصيفي، لتأهيلهم وفقاً لبرنامج تدريبي يسهم في حصولهم على برامج التوجيه التقني والمهني بصورة فعالة,الامر الذي يعكس التزام فودافون بدورها في تمكين المواهب الشابة من تطوير مهاراتهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

فودافون مصر تجهز طلاب الجامعات لتلبية احتياجات سوق تكنولوجيا الاتصالات

ومن جانبها، أكدت نجلاء قناوي، رئيس قطاع الموارد البشرية بفودافون مصر، اهتمام الشركة بدورها المجتمعي في خلق كوادر شابة منتجة من طلبة الجامعات، وتجهيزهم لتلبية احتياجات سوق العمل والوظائف المستقبلية , إلى جانب إعداد قيادات متميزة .

ولفتت إلى أن البرامج التدريبة، التي تقدمها فودافون تحرص على تطوير القدرات الرقمية للكوادر البشرية للمنافسة في مجالات التقنيات الحديثة.

وأضافت قناوي أن البرنامج يستهدف تنمية القدرات التعليمية لتطبيق الأفكار المبتكرة، ومواكبة تحديات العمل في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

إعلان أسماء المقبولين خلال يوليو الماضي

وأعلنت فودافون فتح باب التقدم للتدريب الصيفي في شهر مايو الماضي، ووصل عدد المتقدمين إلى أكثر من 10 آلاف طالب، وتم الإعلان عن أسماء الطلاب المقبولين لبدء التدريب الصيفي داخل الأقسام المتاحة في منتصف شهر يوليو الماضي.

جدير بالذكر أن فودافون مصر حصلت على جائزة “أفضل بيئة عمل في مصر” لعدة سنوات متتالية، وتلتزم بتقديم برامج تدريب للطلاب خلال فترة الصيف منذ أكثر من 20 عاما.