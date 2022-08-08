«تشمل بناء 94 برجاً سكنياً».. رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لخطة تطوير جزيرة الوراق

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير جزيرة الوراق، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء أحمد هشام فاضل، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة.

وبحضور أيضا المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، واللواء عمرو طلعت، مساعد مدير أمن الجيزة، والمهندس علاء عبد العزيز، رئيس هيئة الأوقاف، والمهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة.

أكد رئيس الوزراء في الاجتماع على أهمية العمل على تنفيذ خطة تطوير جزيرة الوراق، وأنها تستهدف الارتقاء بهذه المنطقة الواعدة، والاستفادة من الموقع الفريد، بما يحقق تحسين جودة الحياة، وتنفيذ مشروعات تنموية.

وعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً حول الموقف الراهن لتنفيذ خطة تطوير جزيرة الوراق.

وتناول خلاله تـوزيع ملكيـات الأراضـي بجزيرة الوراق، وموقف استلام الأراضي، لافتاً إلى أن مساحة 888.65 فدان أصبحت تحت حيازة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنسبة 71% من إجمالي مساحة الجزيرة، التي تبلغ نحو 1295.5 فدان، وبدأت بالفعل أعمال التطوير.

وأوضح الوزير أن عدد المنازل التي تم نقل ملكيتها، أو جار نقل ملكيتها، بلغ نحو 2458 منزلاً، وأشار إلى أنه تم استلام أراضي الأوقاف بالكامل عدا مساحة 23.5 قيراط، وتم استلام 32.5 فدان من الأراضي أملاك الدولة، البالغ مساحتها 68 فداناً، ومتبق استلام 35.5 فدان.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار أن خطة تطوير جزيرة الوراق تتضمن في المرحلة العاجلة منها، تنفيذ عدد 94 برجاً سكنياً، تضم 4092 وحدة سكنية، بمساحات تلبي مختلف المتطلبات للمستهدفين بها.

مشيرا إلى أنه يتم حالياً تنفيذ 40 برجاً، بإجمالي 1744 وحدة سكنية، إلى جانب تنفيذ عدد من الخدمات مثل المدارس ووحدات طب الأسرة، ومراكز الشباب، ومراكز تجارية وخدمية وترفيهية.

ومن جانبه تطرق المهندس أسامة شوقي، إلى موقف التعويضات المختلفة لأهالي الجزيرة، موضحاً أنه تم تحديد تعويضات مادية لكل فدان زراعي، أو منزل، وهناك تعويضات عينية، وتم في إطارها تسليم 56 وحدة بمدينتي العبور وحدائق أكتوبر، ضمن المرحلة الأولى من التعويضات، التي تتضمن 75 وحدة.

وفيما يتعلق بتعويضات المرحلة الثانية والبالغة 112 وحدة، بمدينة حدائق أكتوبر، فتم تسليم 25 وحدة، وسداد جانب من الالتزامات المالية المُتعلقة بباقي الوحدات، وفي إطار المرحلة الثالثة، البالغة 80 وحدة، فإنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم الوحدات المخصصة للمستحقين.

ولفت الوزير إلى أنه يتم تأثيث الوحدات مجاناً من خلال وزارة التضامن الاجتماعي بعد إنهاء إجراءات جهاز المدينة.