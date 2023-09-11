تشمل بناء موانئ في السعودية والإمارات.. أوروبا تحضر لبلورة تفاصيل مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط

أكد الاتحاد الأوروبي أهمية مشروع الممر الاقتصادي لربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا والذي تم التوافق بشأنه على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي السبت الماضي.

وقال المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون الاقتصادية باولو جنيتيلوني، في رده على سؤال لوكالة الأنباء السعودية في بروكسل: إن المشروع رابط قوي جدًّا بين منطقة المحيطين الهندي والهادي والمتوسط وهو مشروع إستراتيجي ضخم.

وأضاف أن الإعلان في نيودلهي عن مشاركة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة وعدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي هو حدث مهم جدًّا.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم سياسة الجوار الأوروبية آنا بيزينيرو، إن الممر الاقتصادي الهادف إلى ربط الهند والشرق الوسط وأوروبا هو تحول مهم جدًّا، ويتعلق بخطة استثمارية ضخمة وخطة للبنية التحتية الطموحة.

وأكدت أن المفوضية تعد نفسها أحد رعاة هذا التحرك إلى جانب المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والهند ودول أخرى.

وأضافت أنه يجري التحضير لبلورة تفاصيل الخطة التي تقضي ببناء طرق للسكك الحديدة وعدة موانئ في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، إلى جانب مضاعفة حجم الاستثمارات في قطاع الطاقة وإنتاج ونقل الهدروجين الأخضر وتعزيز قطاع الاتصالات ونقل المعطيات الرقمية، مؤكدة أننا أمام حدث تاريخي وستتبع الإعلان الأول التفاصيل.