«تشمل التأسيس والإخطار» مدبولي يتابع مع وزير الاتصالات إصلاحات تنمية الشركات الناشئة

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث جهود الوزارة في ملف الاصلاحات الهيكلية لتنمية الشركات الناشئة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية، بتأسيس الشركات الناشئة عبر الإخطار رقمياً من خلال منصة رقمية تقام لهذا الغرض، والذي تم ترجمته إلى تكليفات واضحة خلال المؤتمر الصحفي العالمي.

ولفت لأهمية خطوات الإصلاحات الهيكلية التي تطبقها الدولة في العديد من القطاعات، ومن بينها قطاع الاتصالات، مشيرا إلى أن تلك الاجراءات تساهم في تحسين بيئة العمل والاستثمار من خلال تيسير الإجراءات بصورة كبيرة.

وعرض وزير الاتصالات أبرز الاصلاحات الهيكلية المستهدفة في هذا الصدد، وتستهدف تحقيق عدة أهداف في مقدمتها تأسيس الشركات والإخطار عن توقف نشاطها رقمياً، عبر تمكين وتعزيز المنظومة الرقمية التي تخدم هذا التوجه، وبما يحقق الربط بين مختلف الجهات ذات الصلة بعملية التأسيس، ووضع آليات لتبسيط الإجراءات، من بينها إطلاق تطبيق رقمي خاص بتأسيس الشركات.وأضاف الوزير أن تلك الإصلاحات تساهم كذلك في تأسيس الشركات الافتراضية دون التقيد بمقر فعلي، من خلال الاعتماد على أساليب وأدوات حديثة؛ للتواصل مع الشركات من جانب الجهات الحكومية، للخروج من إلزام الشركات بمقر فعلي.

ونوه طلعت إلى أن الإصلاحات المستهدفة تدعم إقامة مناطق ذات طبيعة خاصة لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعديد من المزايا الأخرى المقترحة لدعم تلك الكيانات الناشئة، وتتضمن تسهيل إجراءات إقامة شركات الشخص الواحد، وتسهيل إجراءات استيراد المكونات الإلكترونية.