تشميع محال في مرسى مطروح لعدم الالتزام بالغلق الجمعة والسبت

أجرت أجهزة مدينة مرسى مطروح عمليات تشميع لعدد من المحال والمخازن التجارية، لعدم التزامها بالغلق يومي الجمعة والسبت، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالدفع بحملات للتأكد من التزام المحال التجارية بالغلق يومي الجمعة والسبت.

وقاد اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسى مطروح برفقة الأجهزة الرقابية بمجلس المدينة وشرطة المرافق، حملة لغلق وتشميع المحال والمخازن تجارية باللوكس وسيبر للألعاب بالعزبة السودانية، لم تلتزم بقرارات مجلس الوزراء بالغلق يومي الجمعة والسبت ، ضمن خطة المدينة بتكثيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد .

وأكد المعداوى على تفعيل تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار وتكثيف الحملات على المقاهي والمنشأت العامة لمتابعة إجراءات السلامة والوقاية من انتشار فيروس كورونا، والتنبيه على أصحاب المقاهي بمنع تقديم الشيشة.

رئيس المدينة يناشد أصحاب الكافيهات اتباع تعليمات

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح أصحاب الكافيهات والمقاهي باتباع تعليمات وقرارات مجلس الوزراء حفاظا علي صحة الجميع بالالتزام بالغلق للوقاية ومواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا على غلق أي منشأة وإلغاء ترخيصها في حالة عدم إتباع الإجراءات الوقائية .