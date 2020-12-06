اقتصاد وأسواق

تشكيل 3 لجان مشتركة بين اتحاد المستثمرين و«المالية»

لمناقشة جميع المشكلات التى تواجه الصناع سواء فيما يخض القوانين الجديدة أو صرف المساندة التصديرية وغيرها من أزمات القطاع
أحمد اللاهوني 10:05 م, الأحد, 6 ديسمبر 20 10:05 م, الأحد, 6 ديسمبر 20

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شكل الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، 3 لجان مشتركة مع الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، الأولى «دائمة» وتختص بمناقشة جميع المشاكل التى تواجه الصناع سواء فيما يخض القوانين الجديدة أو صرف المساندة التصديرية وغيرها من أزمات القطاع.

وبحسب سمير عارف نائب رئيس الاتحاد، ستختص اللجنة المشتركة الثانية بمشاكل الصناع مع الضرائب العقارية، والتى طالبوا كثيرًا بضرورة إلغائها لدعم القطاع الصناعى.

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أما اللجنة الثالثة فستكون مسئولة عن مشاكل المستثمرين مع الضرائب العامة، وخاصة القانون الجديد الخاص بتحديد سداد ضريبة القيمة المضافة على المبيعات خلال شهر واحد من صدورها بدلا من شهرين.

وقالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة فى تصريحات سابقة، إن الوزارة بصدد إعداد مذكرة للعرض على رئيس مجلس الوزراء لإعفاء المنشآت الصناعية من هذه الضريبة، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل القطاع الصناعي.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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