تشكيل وحدة لمتابعة تنفيذ «حياة كريمة» ورئيس الوزراء يوجه بتوفير فرص عمل

قال الدكتور مصطفى مدبولي إنه تم تشكيل وحدة تنفيذية لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً بشأن متابعة الموقف التنفيذي لمبادرة “حياة كريمة” بحضور عدد من الوزراء.

وحضر الاجتماع وفق بيان مجلس الوزراء، كل من محمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما حضر واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيڨين القباج، ونيفين جامع وزيرتا التضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، بجانب عدد من مسئولي الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، قال الدكتور مصطفى مدبولي إنه تم تشكيل وحدة تنفيذية لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بوزارة التنمية المحلية، بحيث تكون مسئولة عن التنسيق بين كل الجهات التي تتولى تنفيذ المشروعات المختلفة ضمن المبادرة.