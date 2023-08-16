تشكيل هيئة مكتب الغرفة التجارية في المنيا «أحمد راضي رئيسًا»

شكلت غرفة المنيا التجارية هيئة مكتبها للدورة الانتخابية الجديدة 2023-2027، وأسفر التشكيل عن اختيار المحاسب أحمد راضي طه مخلوف رئيسا، وأحمد حسن ابو الليل نائبا أول، ووائل علي قطب مبارك نائبا ثان، وهشام طلعت شلقامي سكرتيرا عاما، وعبدالرحمن محسن مهني أمينا للصندوق، ورضا محمد عبدالفتاح مرجان أمينا مساعدا للصندوق.

وقال أحمد راضي مخلوف رئيس غرفة المنيا التجارية، إن الغرفة مستمرة في تقديم الخدمات لتجار المنيا، وتتبنى خطة التطوير وتنمية الأنشطة للشعب التجارية وستعمل علي ضم أنشطة جديدة للغرفة التجارية بالمنيا.

واضاف أنه سيعمل علي المرحلة القادمة في تطوير وتنمية كافة القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية والخدمية في ظل توجهات الدولة والتسهيلات التي تتم حاليًا، خاصة على الصعيد الاقتصادي.