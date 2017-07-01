تشكيل مجموعة عمل لمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

أمر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، بتشكيل مجموعة عمل، تضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية بتطبيق القانون، لمراجعة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، بما يضمن تحقيق التوافق التام على البنود التي تضمنتها اللائحة.

يأتي في إطار حرص الحكومة على استكمال بناء منظومة تشريعية تساهم في تطوير بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال العام على النحو الذي يضمن التطبيق الفعال والجيد لحزمة الحوافز والامتيازات التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد.

ومن المنتظر أن يتم إدارج مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار على أجندة اجتماعات مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن تمهيداً لاعتمادها.